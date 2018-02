Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

98,87 EUR +0,27% (14.02.2018, 09:16)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Der Rutsch unter die Marke von rund 103 EUR habe in Bezug auf die Bayer-Aktie für einen echten charttechnischen Warnschuss gesorgt. Schließlich sei damit die im Chart eingezeichnete Toppbildung vervollständigt worden. Mittlerweile habe das Papier weiter korrigiert und dabei auf einer hochinteressanten Unterstützung aufgesetzt. Gemeint sei der im Jahr 2003 etablierte Basisaufwärtstrend (akt. bei 96,18 EUR). Im Bereich dieser Trendlinie habe der Titel zuletzt mehrere Candlestickumkehrmuster ausgeprägt, so dass die Analysten ausgehend von diesem Level eine technische Reaktion erwarten würden.Einen Fingerzeig in diese Richtung liefere beispielsweise auch die Rückkehr in den seit Mitte Oktober 2017 bestehenden Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 97,53 EUR). Im ersten Schritt würden nun wieder dreistellige Kursnotierungen und ein Schließen der Kurslücke vom 5. Februar (obere Gapkante bei 101,72 EUR) winken. Die entscheidende Nagelprobe stehe allerdings im Bereich der Tiefs bei 102/103 EUR an, deren Überwinden die eingangs beschriebene Toppbildung negieren würde. Als Stopp-Loss biete sich das Tief des "Hammer"-Umkehrmusters vom 14. Februar bei 95,77 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:99,01 EUR +0,48% (14.02.2018, 09:17)