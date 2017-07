Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 123 Euro auf 120 Euro.Bayer habe mitgeteilt (30.06.), infolge eines schwachen Geschäftsverlaufs der Division Crop Science in Brasilien, negative Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung zu erwarten. Demnach hätten sich überraschend hohe Warenbestände im Pflanzenschutz als Ursache gezeigt. Der Konzern werde nun Maßnahmen ergreifen, die zur Normalisierung der Situation beitragen sollten. Dadurch werde sich Unternehmensaussagen zufolge eine Belastung des bereinigten EBITDA in 2017 von einmalig 300 bis 400 Mio. Euro ergeben. Zudem gehe Bayer infolge negativer Währungseffekte von Ergebnisbelastungen aus.Auch das Consumer Health-Geschäft habe sich zuletzt schwächer entwickelt als ursprünglich antizipiert. Der DAX-Konzern werde in der Folge die Gesamtjahres-Guidance für die Bereiche Crop Science und Consumer Health senken und als Konsequenz auch den Ausblick für 2017 auf Konzernebene nach unten korrigieren. Die Anpassung werde mit der Berichterstattung zum Q2/2017 (am 27.07.) erfolgen. Eine weiter verhaltene Entwicklung im Agro-Bereich sei für Weininger - auch mit Blick auf Aussagen von Wettbewerbern - erwartet worden. Überrascht habe Weininger aber die Dimension der Ergebnisauswirkung.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt das "halten"-Votum für die Bayer-Aktie. (Analyse vom 03.07.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:111,55 EUR -1,46% (03.07.2017, 12:40)