Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (09.03.2018/ac/a/d)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 120 auf 107 EUR.Stagnation im Jahr 2017: Im GJ 2017 habe der Umsatz bei 35,0 Mrd. EUR stagniert. Leicht höhere Absatzmengen (2%) seien durch negative Preis- und Währungseffekte aufgezehrt worden. Das bereinigte EBITDA habe mit 9,3 Mrd. EUR minimal unter dem Vorjahreswert (Marge: 26,5%, 2016: 26,7%) gelegen. Der adj. Gewinn je Aktie sei um 1% auf 6,74 EUR gestiegen.Gemischte Segmententwicklung: Insbesondere durch höhere Absatzmengen habe das Pharmageschäft trotz Währungsbelastungen ein um 9% verbessertes adj. EBITDA von 5,7 Mrd. EUR erzielt. Die fünf Hauptwachstumsprodukte (u.a. Xarelto und Eylea) hätten ihren Umsatz um 14% auf 6,2 Mrd. EUR gesteigert. Durch eine schwierige Marktsituation in Brasilien sei das Ergebnis im Crop Science-Geschäft um 16% auf mit 2,0 Mrd. EUR gefallen. Das Consumer Health-Geschäft habe sich wegen geringerer Mengen und höheren Kosten schwach entwickelt (adj. EBITDA -13 % auf 1,2 Mrd. EUR). Das Animal Health-Geschäft habe u.a. von höheren Preisen sowie Portfolioeffekten (adj. EBITDA +9% auf 381 Mio. EUR) profitiert.Gewinnschätzungen reduziert: Für 2018 rechne Bayer mit einer Stagnation bei Umsatz, adj. EBITDA und adj. Gewinn je Aktie. Wörner habe seine Gewinnschätzungen u.a. aufgrund von Währungsbelastungen und vorübergehenden Lieferengpässen vor allem im Pharmageschäft (notwendige Korrekturmaßnahmen am Produktionsstandort Leverkusen in Folge von Beanstandungen durch die US-Arzneimittelbehörde FDA) gesenkt.Aufgrund der durchwachsenen Aussichten für 2018 bestätigt Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, in einer aktuellen Aktienanalyse trotz der positiven mittelfristigen Aussichten seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie. Das auf seinen Bewertungsmodellen (DCF, SOTP) basierende Kursziel senke er wegen der gesenkten Gewinnschätzungen und geringerer Peergroup-Multiples von 120 auf 107 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link