Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.04.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Chemiesektor die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) zu halten.Dank einiger spektakulärer Mega-Transaktionen befinde sich die Branche weltweit stark in Bewegung. Herausragend sei der geplante Zusammenschluss von Dow Chemical und DuPont mit einem Transaktionsvolumen von USD 130 Mrd., dem eine Aufspaltung in drei unabhängige Unternehmen folgen solle. Mit der kürzlich erfolgten Genehmigung durch die EU-Kommission habe der Deal eine wichtige Hürde genommen. Allerdings sei der Verkauf umfangreicher Aktivitäten, insbesondere rund der Hälfte des Pflanzenschutzgeschäfts, zur Auflage gemacht worden. Mit der Abgabe entsprechender Aktivitäten an den US-Konzern FMC im Tausch gegen den größten Teil seines Gesundheits- und Ernährungsgeschäfts habe DuPont bereits die EU-Auflagen erfüllt. Vorbild könnte das Procedere der Wettbewerbsbehörden auch für andere Transaktionen sein, beispielsweise für die Übernahme von Monsanto durch Bayer oder die Fusion von Linde mit Praxair.Für kaufbereite Unternehmen, die durch Akquisitionen nicht in Konflikt mit den Wettbewerbshütern geraten würden, sollten sich somit attraktive Gelegenheiten für Zukäufe bieten. Vor diesem Hintergrund zeichne sich in nächster Zeit ein spürbarer Wandel der Branche ab. Strauß bleibe bei seiner neutralen SektoreinstufungThorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Bayer-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 108,00. (Analyse vom 13.04.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:106,55 EUR +0,28% (13.04.2017, 17:35)