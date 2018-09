Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (24.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Bereinigte Q2-Ergebnisse über Vorjahresniveau: Durch gestiegene Absatzmengen (+10%) und die seit dem Abschluss der Übernahme am 7. Juni einbezogenen Monsanto-Aktivitäten (+6%, 543 Mio. EUR) habe Bayer in Q2 trotz negativer Währungs- und Preiseffekte (-6% bzw. -1%) einen Umsatzanstieg um 9% auf 9,5 Mrd. EUR erzielt. Das adj. EBIT-DA habe mit 2,3 Mrd. EUR trotz negativer Währungseffekte von 130 Mio. EUR um 4% über dem Vorjahresniveau gelegen. Der Monsanto-Ergebnisbeitrag habe bei 70 Mio. EUR gelegen.Gemischte Segmententwicklung: U.a. durch höhere F&E- und Vertriebsaufwendungen sowie Währungsbelastungen sei das Ergebnis im Pharmageschäft trotz höherer Mengen um 8% auf 1,4 Mrd. EUR zurückgegangen. Im Consumer Health-Geschäft habe sich die schwache Entwicklung der Vorquartale fortgesetzt. Mengenrückgänge und höhere Kosten hätten zu einem Rückgang des adj. EBITDA (-18% auf 256 Mio. EUR) geführt. Im Crop Science-Geschäft habe sich das Ergebnis inkl. Monsanto gegenüber dem durch eine schwierige Situation in Brasilien belasteten Vorjahreswert auf 631 Mio. EUR verdoppelt. Das Animal Health-Geschäft habe sein adj. EBITDA um 10% auf 128 Mio. EUR gesteigert.Guidance jetzt inkl. Monsanto: Für 2018 rechne Bayer mit einem Umsatz von mehr als 39 Mrd. EUR sowie einer Steigerung des adj. EBITDA im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Durch die Zahlung des Monsanto-Kaufpreises habe sich die Nettofinanzverschuldung zur Jahresmitte auf rund 45 Mrd. EUR erhöht (Q1 2018: 2 Mrd. EUR). Zum Jahresende 2018 solle sich die Nettoverschuldung auf rund 37 Mrd. EUR belaufen. Der Analyst rechne für 2018 mit einer Steigerung des adj. EBITDA um 3% auf 9,6 Mrd. EUR. Durch die ganzjährige Einbeziehung von Monsanto und Verbesserungen in den anderen Segmenten gehe der Analyst für 2019 von einem deutlichen Ergebnissprung aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: