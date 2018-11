Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Wie das "Wall Street Journal" berichte, wolle der frühere Bayer-Vorstandsvorsitzende Marijn Dekkers nicht mit den späteren Plänen seines Nachfolgers Werner Baumann zur Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto in Verbindung gebracht werden. Er sei der Meinung gewesen, dies stecke voller Risiken wie der rein Cash-basierten Finanzierung, einer schwierigen Integration und den Gefahren für die Reputation wegen des Images von Monsanto, berichte das Wall Street Journal, welches dabei Personen zitiere, die mit seinem Denken vertraut seien. Und er habe Recht behalten.Derweile spreche der Aktienkurs des Leverkusener Konzerns ebenfalls Bände. Seit Monaten kenne die Bayer-Aktie nur eine Richtung - nach unten. Vorerst habe das Papier im Bereich von 60 Euro Halt finden können. Ob dagsmit allerdin bereits das Ende des Abwärtstrends erreicht sei, sei fraglich. Zu groß seien nach wie vor die Probleme im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme. Und Bayer halte es immer noch nicht für nötig, Rückstellungen zu bilden. Auch im Pharmageschäft laufe keineswegs alles wie geschmiert, auch wenn Bayer heute zumindest einen Zulassungserfolg in den USA gemeldet habe."Der Aktionär" rate weiterhin ganz klar, die Finger von der Bayer-Aktie zu lassen. Sollte der DAX-Titel auch unter die Unterstützung von 60 Euro rutschen, würde sich weiteres massives Abwärtspotenzial eröffnen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: