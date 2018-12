Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Bayer-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Bayer-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Bayer-Aktie

(EUR) Rating

Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 77 outperform Credit Suisse - 06.12.2018 115 buy Deutsche Bank Tim Race 07.12.2018 78 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 29.11.2018 99 buy Commerzbank Daniel Wendorff 27.11.2018 123 buy Baader Bank Markus Mayer 06.12.2018 110 buy UBS Michael Leuchten 06.12.2018 96 buy equinet AG Dennis Berzhanin 27.11.2018 77 hold Jefferies Ian Hilliker 13.11.2018 88 outperform Bernstein Research Gunther Zechmann 07.12.2018 100 overweight JPMorgan Richard Vosser 06.12.2018 84 buy Kepler Cheuvreux David Evans 06.12.2018 88,50 buy Warburg Research Ulrich Huwald 30.11.2018 90 overweight Barclays Emmanuel Papadakis 28.11.2018 105 buy Berenberg Alistair Campbell 04.10.2018 90 kaufen LBBW Ulle Wörner 24.09.2018 100 buy Citigroup Peter Verdult 20.09.2018 82 hold HSBC Sriharsha Pappu 19.09.2018 90 neutral Exane BNP Paribas Luisa Hector 11.09.2018 81 kaufen DZ BANK Peter Spengler 04.12.2018 80 buy CFRA Wan Nurhayati 14.11.2018 72 hold Société Générale Florent Cespedes 06.12.2018 69 halten Nord LB Thorsten Strauß 06.12.2018 105 buy Merrill Lynch Sachin Jain 16.11.2018 69 halten Independent Research Sven Diermeier 06.12.2018



Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,43 EUR +1,70% (07.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

63,50 EUR +0,17% (07.12.2018, 18:36)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (07.12.2018/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 123 oder 69Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG hat am 13. November die Zahlen für das Q3/2018 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13.11. zu entnehmen ist, hat Bayer das operative Ergebnis in Q3 dank des Wachstums im Pharmageschäft und der Übernahme von Monsanto stabil gehalten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereffekten habe auf dem Vorjahresniveau von 2,2 Milliarden Euro stagniert, wie Bayer mitgeteilt habe. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern rund 2,9 Milliarden Euro nach knapp 3,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor verdient. Allerdings habe Bayer vor einem Jahr auch von einigen Sondereffekten profitiert, die sich nicht wiederholt hätten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, so die dpa-AFX weiter.Am 5. Dezember fand in London der Kapitalmarkttag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns statt.Wie der Meldung der dpa-AFX vom 05.12. zu entnehmen ist, will Bayer nach der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto das Wachstum beschleunigen. Der Konzernumsatz solle vor Wechselkursveränderungen im Jahr 2019 um etwa 4 Prozent zulegen und danach bis 2022 um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent pro Jahr, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im Jahr 2017 - also vor dem Monsanto-Kauf - sei der Umsatz wechselkursbereinigt um 1,5 Prozent gestiegen.Absolut peile Bayer für 2022 einen Umsatz in Höhe von rund 52 Milliarden Euro an. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle bis 2022 im Mittel um rund 9 Prozent pro Jahr zulegen auf circa 16 Milliarden Euro. 2019 würden etwa 12,2 Milliarden Euro angestrebt.Einer weiteren Meldung der dpa-AFX vom 05.12. zufolge, stellte Finanzvorstand Wolfgang Nickl am Mittwoch bei dem Kapitalmarkttag weitere Dividendenerhöhungen sowie mögliche Aktienrückkäufe in Aussicht. Zudem solle die Nettoverschuldung bis 2022 auf etwa 26 bis 28 Milliarden Euro sinken. Das wären bis zu 10 Milliarden Euro weniger, als für 2019 geplant seien. Die Verschuldung des DAX-Konzerns ist vor allem wegen der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto stark gestiegen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Bayer-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Tim Race. Der Aktienanalyst der Deutschen Bank hat am 07.12. das Kursziel von 125 Euro auf 115 Euro reduziert, jedoch das "buy"-Rating für die Bayer-Aktie bestätigt. Der Kapitalmarkttag habe das Vertrauen in den DAX-Titel erhöht, so der Analyst. Wahrscheinliche Aktienrückkäufe seien eine der geeigneten Maßnahmen dazu.Hingegen hat Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, am 06.12. nach dem Investorentreffen das Kursziel von 69 Euro und das "halten"-Votum für die Bayer-Aktie bekräftigt. Der Analyst habe die von Bayer in Aussicht gestellten Dividendensteigerungen und Aktienrückkäufe gelobt. Angesichts der Risiken im Zusammenhang mit den vielen Glyphosat-Klagen halte Diermeier allerdings an seinem neutralen Anlageurteil fest.