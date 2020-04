ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BBWLF



Kurzprofil BayWa AG:



Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernkompetenzen Handel, Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den Kernsegmenten Agrar, Bau und Energie. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Schwerpunkte der internationalen Aktivitäten liegen neben Europa in den USA und in Neuseeland.



Den größten Umsatz erzielt der Konzern mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Er handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und erfasst und vermarktet pflanzliche Erzeugnisse vom Feld bis zur verarbeitenden Industrie. Über ihr geografisches Kerngebiet in Deutschland und Österreich hinaus agiert die BayWa heute international und zählt zu den 10 größten Agrarhändlern weltweit. Sie ist zudem größter Kernobstlieferant des deutschen Einzelhandels und über ihre neuseeländische Beteiligung Turners & Growers im globalen Obsthandel tätig. Die Sparte Technik vertreibt Maschinen und Geräte, Gebäude und Einrichtungen. Der hohe Serviceanspruch wird mit einem dichten Netz von Werkstätten garantiert.



Der Bereich Energie repräsentiert das zweite große Segment. Es umfasst zum einen den Handel mit Heizöl, Diesel, Holzpellets und Schmierstoffen sowie den Betrieb einer Vielzahl von Tankstellen: In Deutschland unter dem Namen BayWa und AVIA, in Österreich über die Konzernbeteiligung RWA unter dem Namen GENOL. Die zweite wichtige Säule ist der Bereich der erneuerbaren Energien: Das Unternehmen bündelt in der 100-prozentigen Beteiligung BayWa r.e GmbH mit Standorten in vielen europäischen Ländern und den USA seine gesamten Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Geothermie.



Das Segment Bau umfasst im Wesentlichen den Baustoffhandel. Hier ist der BayWa Konzern die Nr. 2 in Deutschland und gehört zu den führenden Anbietern in Österreich. Bau & Gartenmärkte betreibt der Konzern vor allem über seine Beteiligung BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG. Im Baustoffhandel und bei Bau & Gartenmärkten ist die BayWa ein wichtiger Franchisegeber. (06.04.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrar- und Handelskonzerns BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) unter die Lupe.Im Sog des Gesamtmarktes habe es auch BayWa, den Depotwert der Experten, im Februar und März kräftig nach unten gezogen. Schon im Vorfeld der Bilanzpressekonferenz am 26. März habe das Papier aber wieder kräftig Fahrt aufgenommen: Als Agrar- und Futtermittelhändler sei BayWa auch in der Krise gefragt. Zudem hätten die Geschäftszahlen für 2019 (per 31.12.) beim Konzernergebnis (36,7 Mio. Euro) die Erwartung der Experten getroffen. Die Dividende für 2019 solle folglich auf 0,95 Euro/Aktie (zuvor: 0,90 Euro/Aktie) steigen.Einen Schönheitsfehler gebe es dann aber doch: Der Gewinn je Aktie habe wegen einer Fehlerkorrektur für 2019 (und rückwirkend auch für 2018) deutlich nach unten angepasst werden müssen. Hintergrund sei die fehlerhafte Bewertung von Hybridkapital im 2018er-Abschluss. Hiermit zusammenhängende Zahlungen würden das den Aktionären zur Ausschüttung zustehende Ergebnis mindern. Unterm Strich bedeute das einen Gewinn/Aktie von 0,68 Euro (GJ 2018: 0,56 Euro) anstelle von 1,05 Euro (GJ 2018: 0,92 Euro). Das möge auf den ersten Blick kein Beinbruch sein, doch verteuere es die ohnehin auf KGV-Basis nicht günstig bewertete Aktie - zumindest optisch - weiter. Die Hoffnung der Experten, dass sich die Margen (EBIT-Marge: 1,1%, Nettorendite: 0,4%) zügig ausbauen lassen und aufgrund der hohen Umsatzbasis überproportional steigende Gewinne abwerfen würden, bekomme durch Covid-19 einen Dämpfer.In Summe gibt es im Moment bessere Werte, weswegen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" die Position praktisch zum Einstandskurs veräußert haben. (Ausgabe 13 vom 04.04.2020)Börsenplätze BayWa-Aktie:Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:26,10 EUR -1,69% (06.04.2020, 14:34)Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:26,00 EUR -2,07% (06.04.2020, 14:31)