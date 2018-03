Börsenplätze BayWa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:

30,10 EUR +0,33% (06.03.2018, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:

30,05 EUR -0,33% (06.03.2018, 09:08)



ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BBWLF



Kurzprofil BayWa AG:



Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernkompetenzen Handel, Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den Kernsegmenten Agrar, Bau und Energie. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Schwerpunkte der internationalen Aktivitäten liegen neben Europa in den USA und in Neuseeland.



Den größten Umsatz erzielt der Konzern mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Er handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und erfasst und vermarktet pflanzliche Erzeugnisse vom Feld bis zur verarbeitenden Industrie. Über ihr geografisches Kerngebiet in Deutschland und Österreich hinaus agiert die BayWa heute international und zählt zu den 10 größten Agrarhändlern weltweit. Sie ist zudem größter Kernobstlieferant des deutschen Einzelhandels und über ihre neuseeländische Beteiligung Turners & Growers im globalen Obsthandel tätig. Die Sparte Technik vertreibt Maschinen und Geräte, Gebäude und Einrichtungen. Der hohe Serviceanspruch wird mit einem dichten Netz von Werkstätten garantiert.



Der Bereich Energie repräsentiert das zweite große Segment. Es umfasst zum einen den Handel mit Heizöl, Diesel, Holzpellets und Schmierstoffen sowie den Betrieb einer Vielzahl von Tankstellen: In Deutschland unter dem Namen BayWa und AVIA, in Österreich über die Konzernbeteiligung RWA unter dem Namen GENOL. Die zweite wichtige Säule ist der Bereich der erneuerbaren Energien: Das Unternehmen bündelt in der 100-prozentigen Beteiligung BayWa r.e GmbH mit Standorten in vielen europäischen Ländern und den USA seine gesamten Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Geothermie.



Das Segment Bau umfasst im Wesentlichen den Baustoffhandel. Hier ist der BayWa Konzern die Nr. 2 in Deutschland und gehört zu den führenden Anbietern in Österreich. Bau & Gartenmärkte betreibt der Konzern vor allem über seine Beteiligung BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG. Im Baustoffhandel und bei Bau & Gartenmärkten ist die BayWa ein wichtiger Franchisegeber. (06.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Agrar- und Handelskonzerns BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) bei Kursen um 30 Euro.Der Handels- und Dienstleistungskonzern mit den drei operativen Segmenten Agrar, Energie und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung werde in Kürze vorläufige Zahlen für das Jahr 2017 präsentieren. Die Experten würden mit einem insgesamt soliden Zahlenwerk rechnen. Bereits nach neun Monaten hätten die Zahlen der Münchner über dem Niveau des Vorjahres gelegen. In diesem Zeitraum sei der Umsatz von 11,4 auf rund 12 Mrd. Euro geklettert. Das EBIT habe von 85,4 auf 90,3 Mio. Euro expandiert. Nach Angaben des Firmenchefs Klaus Josef Lutz sei die Verbesserung des Ergebnisses von allen drei operativen Kernsegmenten getragen worden. So habe bei Agrar die sehr positive Entwicklung des Technikgeschäfts den witterungsbedingten Rückstand im Obsthandel überkompensieren können.Auch die Handels- und Vertriebsaktivitäten im Segment Agrar hätten sich trotz einiger Restrukturierungskosten leicht über dem Vorjahresniveau entwickelt. Für das Schussquartal habe Lutz einen ordentlichen Verlauf im Agrar-Segment in Aussicht gestellt. Das Segment Energie habe sowohl von höheren Absätzen bei Kraft- und Brennstoffen als auch vom weiteren internationalen Ausbau des Projekt- und Servicegeschäfts im Bereich der Erneuerbaren Energien profitiert. Auch das Segment Bau habe sich weiter positiv entwickelt. Dies sei vor allem auf die in Deutschland konjunkturbedingte Mengensteigerung im Baustoffhandel zurückzuführen. Die Parameter sollten sich im Schlussquartal nicht wesentlich verändert haben.Das Segment Agrar, das sich in die Geschäftsfelder Getreideerfassung und Agrarhandel, Obst sowie Technik aufgliedere, habe zum 30. September 2017 eine leichte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf über 8 Mrd. Euro und ein EBIT von knapp 50 Mio. Euro erzielt. Sehr spannend sei die Einheit Energie. Dieses Segment umfasse neben dem Handel mit fossilen und nachwachsenden Brenn-, Kraft- und Schmierstoffen auch das Geschäft mit Erneuerbaren Energien, das in der BayWa r.e. renewable energy GmbH gebündelt sei. Zum 30. September 2017 weise dieses Segment im Vergleich zur Vorjahresperiode ein erhebliches Umsatzwachstum auf über 2,5 Mrd. Euro aus. Das EBIT habe nach neun Monaten bei 63 Mio. Euro gelegen. Die Baywa Renewables-Truppe agiere von Jahr zu Jahr erfolgreich.Im Neunmonatszeitraum seien Solar-, Wind- und Biogasanlagen in Europa, Australien und den USA mit einer Gesamtleistung von über 290 Megawatt (MW) veräußert worden. Weitere Anlagenverkäufe seien für Q4 geplant gewesen. Im Segment Bau werde innerhalb des Konzerns im Wesentlichen der Handel mit Baustoffen in Deutschland und Österreich zusammengefasst. Der Umsatz habe nach neun Monaten bei 1,2 Mrd. Euro und das EBIT bei 21,6 Mio. Euro gelegen. Insgesamt laufe das Segment gut, da die Baustoffnachfrage im deutschen Bausektor positiv verlaufe.Für das Jahr 2017 habe Lutz eine "deutliche Steigerung von Umsatz und EBIT im Vergleich zum Vorjahr" in Aussicht gestellt. Der Firmenchef dürfte wie versprochen liefern. 2016 habe der Umsatz bei über 15,4 Mrd. Euro gelegen. Das EBIT habe einen Wert von 144,7 Mio. Euro erreicht und netto seien nach Minderheitsabgaben 31,1 Mio. Euro verdient worden. In guten Zeiten, so in 2012, habe BayWa einen Gewinn von fast 97 Mio. Euro erzielt. Beim Nettogewinn habe BayWa in jedem Fall noch Platz zu wachsen. Für das Jahr 2018 dürfte Lutz jedenfalls einen positiven Ausblick geben. Die Experten würden davon ausgehen, dass BayWa in diesem Jahr Umsatz und Gewinn weiter steigern werde.Für das Jahr 2016 habe das Unternehmen eine Dividende von 85 Cent je Aktie ausbezahlt. Nachdem die Dividende zwei Jahre lang stabil gewesen sei, könnte für 2017 eine Erhöhung auf 90 Cent je Aktie erfolgen. Bei einem Kurs von 30 Euro errechne sich immerhin eine Dividendenrendite von 3%. An der Börse werde das Unternehmen lediglich mit etwas über 1 Mrd. Euro kapitalisiert. Mit der Aktie sei, bis auf die Dividende, in der letzten Zeit nicht wirklich Geld zu verdienen gewesen. Das Papier habe die Hausse an den Börsen verpasst. Die Bewertung sei auf den ersten Blick günstig. Auf den zweiten Blick müsse Lutz die Nettogewinne allerdings stärker nach oben bringen, um das KGV zu reduzieren. Gelinge dies, sollte die Aktie auch wieder stärker gefragt werden. Auf jetzigem Niveau dürfte die Dividendenrendite den Aktienkurs stützen. Sofern es an der Börse turbulenter bleibe, könnten wieder etwas defensivere Aktien wie BayWa gefragt sein.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen um 30 Euro zum Kauf der BayWa-Aktie. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link