Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

26,10 EUR -6,49% (01.06.2022, 16:13)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

197,60 DKK -5,13% (01.06.2022, 16:00)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (01.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Das Thema Affenpocken scheine etwas an Aufmerksamkeit der Börsianer verloren zu haben, obwohl die WHO erst heute davor gewarnt habe, dass das Potenzial für eine weitere Übertragung in Europa und anderswo im Sommer hoch sei. Für den Impfstoffhersteller im "Aktionär"-Depot bestätige Jefferies seine Kaufempfehlung.Das Analysehaus habe zwar das Kursziel für Bavarian Nordic von 290 auf 280 Dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Peter Welford habe seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aufgrund des Affenpocken-Ausbruchs an das obere Ende des bereits angehobenen Unternehmensausblicks gehoben. Die Seuche untermauere den Wert des Impfstoffherstellers und seiner unterschätzten Pipeline.In Euro umgerechnet entspreche Welfords Kursziel rund 37,50 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Kurs sei das ein Potenzial von etwa 40 Prozent.Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: