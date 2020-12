Bonn (www.aktiencheck.de) - Kaum eine Branche erholte sich so schnell von der Coronavirus-Krise wie der Bausektor, so die Analysten von Postbank Research.



Weltweit sei die Produktion im Baugewerbe im März um 12 Prozent gefallen. Nach einer Stabilisierung im April habe sie bereits im Sommer wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Der aktuelle Lockdown sollte die Bauwirtschaft kaum beeinträchtigen. Vor allem der Wohnungsbau dürfte sich erneut als stabilisierender Faktor erweisen - er profitiere von staatlichen Einkommenshilfen, vom Trend in Richtung Homeoffice sowie von anhaltend günstigen Finanzierungskonditionen. Spätestens im Frühjahr 2021 dürfte auch der Gewerbebau wieder deutlich anziehen, wenn der Impfstoff zur Eindämmung der Pandemie überall verfügbar sei. Global könnte die Produktion in den kommenden zwei Jahren insgesamt um bis zu 7,5 Prozent wachsen. Davon sollte auch der europäische Bausektor profitieren. Da die Bewertung der Unternehmen am Aktienmarkt jedoch inzwischen wieder über dem langfristigen Durchschnitt liegt, halten die Analysten von Postbank Research andere Sektoren für interessanter. (18.12.2020/ac/a/m)





