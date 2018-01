Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Baumwollpreis an der ICE in New York stieg gestern um den maximal möglichen Betrag (limit up) von 5 US-Cents je Pfund, so die Analysten der Commerzbank.Der Preisanstieg vollziehe sich in erster Linie in den Terminkontrakten der alten Ernte. Die Terminkontrakte der neuen Ernte (ab Oktober-Fälligkeit) würden mit einem deutlichen Abschlag bei 77 US-Cents und niedriger notieren. Der Preisanstieg sei daher vor allem auf Knappheitssorgen zurückzuführen. Im Mai 2017 hätten sich diese Sorgen schnell aufgelöst und der Preis sei entsprechend unter Druck geraten. Damit rechnen die Analysten der Commerzbank auch diesmal. Denn dank höherer Ernten in den USA, Indien und China bestehe eigentlich keine Knappheit.China habe im Dezember 9,55 Mio. Tonnen Sojabohnen importiert. Das seien 10% mehr als im Vormonat und das höchste Niveau seit fünf Monaten gewesen. Im gesamten Jahr 2017 hätten sich die Sojabohnenimporte auf rekordhohe 95,56 Mio. Tonnen summiert (+15% gegenüber Vorjahr). (12.01.2018/ac/a/m)