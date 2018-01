Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Preise der meisten Agrarrohstoffe profitierten kaum von den kräftigen Preisanstiegen bei Rohöl, Edel- und Industriemetallen Ende 2017, so die Analysten der Commerzbank.Der Preis habe Ende letzten Jahres von einer robusten Nachfrage nach US-Baumwolle profitiert. Die US-Exporte hätten in der Woche vor Weihnachten laut US-Landwirtschaftsministerium das bislang höchste Niveau im laufenden Erntejahr erreicht. Hier spiele wahrscheinlich auch die Schwäche des US-Dollar eine Rolle, wodurch Baumwolle aus den USA für internationale Käufer attraktiver werde. Hinzu kämen Abwärtsrevisionen der Ernteschätzungen für Indien, dem nach den USA zweitgrößten Baumwollexporteur weltweit. Auch der Anstieg der Ölpreise dürfte den Preisanstieg bei Baumwolle begünstigt haben. Denn dadurch würden sich künstliche Fasern verteuern, die in Konkurrenz zu Baumwolle stünden.Die spekulativen Finanzanleger seien auf den Zug aufgesprungen und hätten den Preisanstieg verstärkt. Die Netto-Long-Positionen bei Baumwolle hätten sich laut CFTC seit Mitte November mehr als verdoppelt und lägen per 26. Dezember mit 101.738 Kontrakten nur knapp 5 Tsd. Kontrakte unter dem im Mai 2017 verzeichneten Rekordniveau. (02.01.2018/ac/a/m)