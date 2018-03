Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (12.03.2018/ac/a/nw)







Königswinter (www.aktiencheck.de) - Baumot Group präsentiert erstes Seriennachrüstsystem für Diesel-Volumenmodell - AktiennewsDie Baumot Group AG (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA), einer der führenden Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, hat die Entwicklungen des BNOx Systems zur Stickoxidreduktion bei Diesel-Pkw für die Seriennachrüstung des volumenstarken VW Passat erfolgreich abgeschlossen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Damit besteht bereits heute für einen der wichtigsten Diesel-Pkw in Deutschland eine Nachrüstlösung. Weitere Entwicklungen sind für mehrere Volumenmodelle auch anderer Hersteller in Vorbereitung. Hierfür baut Baumot aktuell das eigene Team im Dortmunder Entwicklungszentrum weiter aus. Die Baumot Group rechnet damit, dass diese Systeme nach Vorliegen der Zulassungsrichtlinien in rund sechs Monaten ebenfalls für eine Nachrüstung in Serie bereitstehen können. Zugute kommt Baumot dabei die Plattformstrategie der Automobilhersteller. So werden zahlreiche Fahrzeuge auf einer gemeinsamen technischen Plattform gebaut. Dies vereinfacht die Nachrüstung deutlich, da das BNOx System bei überschaubarem Entwicklungsaufwand und kurzen Entwicklungszeiten für weitere Modelle angepasst werden kann.Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group führt aus: "Entgegen vieler Behauptungen der Fahrzeughersteller zeigen wir in der Praxis, dass die Entwicklung von Seriensystemen mit überschaubarem Zeit- und Kostenaufwand möglich ist - unter anderem auch, weil wir auf langjährige Erfahrungen und erprobte Komponenten zurückgreifen können, die aus dem Massenmarkt stammen. Die Produktion des fertig entwickelten Seriensystems für die volumenstarken Modelle könnten schätzungsweise bereits in einem halben Jahr beginnen." Sobald der Gesetzgeber die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat, rechnet Baumot mit einem zügigen Zulassungsprozesse durch das Kraftfahrtbundesamt, vergleichbar mit dem sehr schnellen Verfahren früherer Nachrüstungsprojekte.Mit dem BNOx System verfügt die Baumot Group über eine technisch überlegene Lösung zur Stickoxidreduktion. Dank der geringen Größe und des modularen Aufbaus ist der BNOx dabei eine kostengünstige Lösung, die in gängige Dieselfahrzeuge eingebaut werden kann. Getestet und belegt wurde die Wirksamkeit des BNOx bereits in mehreren Diesel-Pkw und Stadtbussen. Das seit 2011 entwickelte System wurde 2014 anfänglich für den Einsatz in großen Motoren, z.B. für Busse, Lkw sowie Land- und Baumaschinen auf den Markt gebracht. Anfang 2016 wurde auch der Einsatz im Pkw-Bereich erfolgreich realisiert und ist die ideale Lösung, um für Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro-4, Euro-5 und Euro-6 Fahrverbote in vielen deutschen Städten zu vermeiden.Ausführliche Informationen zum BNOx System sind unter folgendem Link verfügbar: www.BNOx.info.