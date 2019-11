Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,938 EUR -2,42% (07.11.2019, 12:27)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,928 EUR -2,72% (07.11.2019, 12:10)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (07.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Baumot Group: Der Spezialist für Abgasnachbehandlung vor Umsatzschub - AktienanalyseDer Spezialist für Abgasnachbehandlung Baumot Group (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) hat vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) nun auch die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für seine BNOx-Systeme für über 50 Fahrzeugmodelle des Daimler-Konzerns erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dazu würden neben der Mercedes E-Klasse die C-Klasse und der Mercedes GLK sowie die Mercedes A-Klasse und die B-Klasse gehören. "Damit haben wir zusammen mit der Zulassung für die mehr als 60 Fahrzeugmodelle des VW-Konzerns die Erlaubnis rund 25 Prozent des Euro 5-Dieselbestands in Deutschland umzurüsten, was circa 1,5 Mio. Fahrzeugen entspricht", so Baumot-Vorstandsmitglied Stefan Beinkämpen. Die ersten BNOx-Systeme für Fahrzeuge des VW-Konzerns würden gerade ausgeliefert. In wenigen Wochen würden auch die ersten Systeme für Daimler-Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Der Absatz der Boxen werde wie bereits bei den Modellen des VW-Konzerns im Partnernetzwerk erfolgen.Baumot setze beim Vertrieb auf OEM-Vertriebspartner wie auch einer ausgewählten Werkstattkette. Im Laufe des vierten Quartals werde Baumot die Stückzahlen schrittweise erhöhen. Dann dürften auch die Umsätze stark anziehen. Bereits im ersten Halbjahr sei - ausgehend von niedrigem Niveau - ein Umsatzsprung von 3,0 Mio. auf rund 7,7 Mio. Euro gelungen. Gleichzeitig habe das operative Ergebnis (EBITDA) von minus 2,8 Mio. Euro auf plus 0,5 Mio. Euro gedreht. Das Wachstum sei vor allem von verschiedenen europäischen Märkten für die Nachrüstung von Nutzfahrzeugen getrieben worden. (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze Baumot Group-Aktie: