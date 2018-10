Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (24.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Wenige Tage vor der hessischen Landtagswahl habe Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview angekündigt, dass die von einem Dieselfahrverbot bedrohte Stadt Frankfurt ein umfangreicheres Maßnahmenpaket für saubere Luft bekommen solle. Sei habe gesagt, wenn die Mainmetropole gemäß neuer Zahlen zu den stärker belasteten Städten gehöre, "dann bekommt Frankfurt das gesamte Programm inklusive Privat-Pkw-Umtausch und Hardware-Nachrüstung für private Pkw". Dazu werde die Regierung demnächst Eckpunkte beschließen.Hochrisiko-Spekulanten setzen darauf, dass Baumot den nachhaltigen Sprung über die charttechnische Hürde bei 2,50 Euro schafft - da das Risiko des Totalverlustes besteht, sollten Zocker bei Baumot nur kleine Beträge riskieren, so André Fischer von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2018)