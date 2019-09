Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (19.09.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Baumot Group: Kapitalerhöhung - Nun ist der Weg nach oben frei - AktienanalyseVor zwei Wochen hatten wir an dieser Stelle die Baumot-Aktie (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) vorgestellt - mit dem Hinweis, dass eine Kapitalerhöhung bevorstehen könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Daher hätten sie geraten, zunächst nur eine Anfangsposition aufzubauen und diese im Zuge der Kapitalmaßnahme aufzustocken. Nun sei es soweit. Der Vorstand des Spezialisten für Abgasnachbehandlung habe beschlossen, 1,4 Mio. neue Aktien auszugeben. Dabei sei das Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre ausgeschlossen und der Platzierungspreis auf 2,10 Euro je Aktie festgesetzt worden. Der Erlös der Kapitalerhöhung von 2,9 Mio. Euro diene unter anderem dem schnelleren Vertriebsanlauf, nachdem Baumot im August 2019 für 61 PKW-Modelle des Volkswagenkonzerns die Allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamts für die BNOx Hardware-Nachrüstlösung erhalten habe.Zudem strebe die Baumot Group in Kürze auch die Genehmigung des Kraftfahrtbundesamts für ausgewählte Euro5Diesel-Pkw des Daimler-Konzerns an. Auch hier werde eine umfassende Modellpalette anvisiert. Ziel der Baumot Group sei es, die ersten BNOx Systeme umgehend auszuliefern. Zugute komme dem Unternehmen dabei, dass das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen (NRW) die Besitzer von Diesel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ermutigt habe, von den neuen Möglichkeiten zur Hardware-Nachrüstung ihrer Fahrzeuge Gebrauch zu machen. Da die Kapitalerhöhung bald im Kurs der Anteilscheine von Baumot verdaut sein dürfte, könnten risikobereite nun zugreifen oder nachkaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2019)Börsenplätze Baumot Group-Aktie: