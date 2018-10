Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,471 EUR +2,92% (15.10.2018, 15:10)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,47 EUR +5,99% (15.10.2018, 15:07)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (15.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Diesel-Skandal und kein Ende: Der zur französischen Groupe PSA gehörende Automobilhersteller Opel stehe jetzt ebenfalls im konkreten Verdacht, die Abgase bei Dieselfahrzeugen mit einer Software-Funktion manipuliert zu haben. Heute hätten Ermittler Geschäftsräume von Opel in Rüsselsheim und Kaiserslautern durchsucht. Dem Vernehmen nach solle es um gut 95.000 Euro-6-Dieselwagen der Modelle Insignia, Zafira und Cascada aus den Baujahren 2012 bis 2017 gehen.Die Ermittler würden einen Anfangsverdacht des Betruges hegen, weil Opel möglicherweise Dieselautos mit manipulierter Abgas-Software in den Verkehr gebracht habe, wie aus Kreisen der Frankfurter Staatsanwaltschaft zu hören sei. Die von der Bundesregierung geforderten Hardware-Nachrüstungen habe Opel bisher abgelehnt. Da aber die den Autobesitzern angebotenen freiwilligen Software-Updates nicht optimal zu funktionieren scheinen, wird der politische Druck auf Opel jetzt immer größer, so André Fischer von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Baumot Group-Aktie: