Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,069 EUR -1,24% (13.07.2018, 09:26)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,05 EUR -12,02% (13.07.2018, 09:14)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group AG:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (13.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Baumot Group-Aktie (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Die Experten hätten vor der Aktie von Baumot mehrfach gewarnt. Jüngst sei das Papierchen dramatisch abgestürzt. Grund war die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017, der sich gruselig liest, so die Experten von "Vorstandswoche.de". Die Lage sei nämlich sehr ernst. Das Unternehmen kämpfe ums Überleben. Der Wirtschaftsprüfer habe das Testat nicht eingeschränkt, aber besonders auf die Ausführungen des Vorstands im Anhang hingewiesen. Das sei unter Investoren gewöhnlich als Warnung und quasi formale Einschränkung zu werten. Im Anhang werde darauf verwiesen, dass der Laden im Fortbestand gefährdet sei, wenn es nicht gelinge, positive Cashflows zu generieren und wenn keine geeigneten Finanzierungsmaßnahmen zur Verfügung stünden. Baumot habe 2018 schon zweimal den Kapitalmarkt angezapft und scheine zügig wieder frisches Geld zu brauchen, um die Blutungen zu stoppen. 2017 seien netto satte 8.5 Mio. Euro versenkt worden.Den richtigen Hammer habe CEO Marcus Hausser im Prognosebericht geliefert. Er habe die Prognose für 2018 massiv reduziert und dies nicht einmal in einer Pressemitteilung erwähnt. Die Experten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass Baumot damit massiv gegen MAR 17 und die entsprechende Ad-hoc-Pflicht verstoßen hat. Anstatt eines Umsatzes von 30 bis 35 Mio. Euro solle sich dieser lediglich auf 15 bis 20 Mio. Euro belaufen. Und selbst diese Prognose scheine sehr ambitioniert zu sein, da das 1. Halbjahr 2018 "signifikant" hinter den Erwartungen gelegen habe. Das EBITDA für 2018 sollte positiv ausfallen und werde nun erneut im negativen Bereich erwartet. Warum Hausser Ende Mai angesichts dieser Faktenlage noch 100.000 Aktien außerbörslich zu 3.30 Euro verkauft habe, bleibe sein Geheimnis. Käufer des Paketes sollten den CEO verklagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Baumot Group-Aktie: