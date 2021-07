Tradegate-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

5,96 EUR -3,25% (19.07.2021, 15:29)



Xetra-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

6,00 EUR -0,99% (19.07.2021, 15:34)



ISIN Bastei Lübbe-Aktie:

DE000A1X3YY0



WKN Bastei Lübbe-Aktie:

A1X3YY



Ticker-Symbol Bastei Lübbe-Aktie:

BST



Kurzprofil Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment".



Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. (19.07.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bastei Lübbe-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) unter die Lupe.Die Zahlenvorlage von Bastei Lübbe für das Jahr 2020/21 (per 31.03.) habe erwartungsgemäß keine Überraschungen gebracht: Bei einem Umsatzanstieg um fast 14% auf 92,7 Mio. Euro seien netto 7,9 Mio. Euro hängen geblieben. Für 2021/22 sei das Management verhalten optimistisch.Das sei nach dem starken Turnaround, der auf einer Fokussierung auf das Verlagsgeschäft gefußt habe, nachvollziehbar. Die Zielrange beim Umsatz von 90 bis 95 Mio. Euro wirke etwas mau, die neue EBIT-Zielmarke von 11 bis 12 Mio. Euro stehe für ein leichtes Wachstum. Die Experten seien einen Hauch optimistischer. Dabei würden sie unterstellen, dass selbst erneute Einschränkungen durch Corona dem Geschäft mit Büchern und digitalen Buchangeboten nicht schaden würden. Hilfreich sei dabei der jüngste Zukauf der Business Hub Berlin UG. Zudem seien die Geschäftsprozesse absolut Corona-tauglich aufgestellt. Die in 2020/21 spürbar verbesserten Finanzierungskonditionen würden Spielraum für über Fremdkapital finanziertes Wachstum lassen.Die Dividende von 0,29 Euro je Aktie (rund 4,8% Rendite) überrasche positiv. Hinzu komme, dass das Papier trotz des verhaltenen Ausblicks mit einem aktuellen KGV von 10 weiterhin nicht teuer sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bastei Lübbe-Aktie: