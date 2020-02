Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bastei Lübbe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

2,10 EUR +10,53% (07.02.2020, 11:45)



Xetra-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

2,05 EUR -27,30% (07.02.2020, 11:29)



ISIN Bastei Lübbe-Aktie:

DE000A1X3YY0



WKN Bastei Lübbe-Aktie:

A1X3YY



Ticker-Symbol Bastei Lübbe-Aktie:

BST



Kurzprofil Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment".



Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. (07.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Bastei Lübbe-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat Bastei Lübbe (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) Stress mit der Bilanzpolizei, wie Dr. Carola Rinker von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), auch als Bilanzpolizei bezeichnet, sei 2005 aufgrund zahlreicher Bilanzskandale in der damaligen Zeit eingerichtet worden. Sie prüfe die Abschlüsse börsennotierter Unternehmen entweder aufgrund eines Anlasses für Bilanzierungsfehler oder stichprobenartig.Ganz aktuell habe die DPR festgestellt, dass der Konzernabschluss der Bastei Lübbe AG zum Abschlussstichtag 31.03.2018 und der zusammengefasste Konzernlagebericht und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 der Bastei Lübbe AG fehlerhaft seien. Bei den Erläuterungen zur Werthaltigkeit der Beteiligung an einer mit der Spieleentwicklung befassten Tochtergesellschaft seien von Bastei Lübbe getroffene Annahmen nicht kongruent gewesen. Beispielsweise sei von einer Umsatzsteigerung in Höhe von 70% innerhalb von zwei Jahren ausgegangen worden. Der Bilanzpolizei hätten hier die Angaben zu den kritischen Annahmen der Umsatzentwicklung gefehlt, bei der verschiedene mögliche Szenarien berücksichtigt würden. Somit habe der Werthaltigkeitstest nicht die geforderten Voraussetzungen erfüllt.Warum sei dies bedeutend? Ein solcher Test könnte z. B. zu dem Ergebnis kommen, dass die Werthaltigkeit nicht gegeben sei und eine außerplanmäßige Abschreibung erforderlich gewesen wäre. Diese würde wiederum den Gewinn des Unternehmens verringern, sich allerdings nicht auf die Liquidität auswirken.Die Überprüfung der Werthaltigkeit von Tochtergesellschaften sei im Übrigen einer der Prüfungsschwerpunkte der Bilanzpolizei in diesem Jahr. Hintergrund seien die Erfahrungen der Vergangenheit: Die meisten Einzelfehler seien bei diesen Sachverhalten festgestellt worden.Die Bilanzpolizei habe bereits im Sommer 2016 Fehler im Konzernabschluss bei Bastei Lübbe festgestellt. Bei der Bewertung einer Beteiligung seien wesentliche Punkte in den Vertragsunterlagen übersehen und damit der Wert der Beteiligung in der Bilanz viel zu hoch angesetzt worden. Die Korrektur des Fehlers habe zu einem niedrigeren Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von ca. 13 bis 15 Mio. Euro für die beiden Geschäftsjahre geführt. Bei einem Jahresumsatz von ca. 100 Mio. Euro sei dies für Bastei Lübbe ein beachtlicher Betrag gewesen.Die beiden betroffenen Abschlüsse der Geschäftsjahre 2014/2015 und 2015/2016 seien von der Prüfungsgesellschaft KPMG testiert worden, die daraufhin das Mandat verloren habe. In der Presse habe die Fehlermeldung der Bilanzpolizei damals für einigen Aufruhr gesorgt. KPMG habe den Fehler auf die komplexen Bilanzierungsregeln der internationalen Rechnungslegung geschoben.Der Hauptversammlungssprecher der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. werde die neuerlichen Verfehlungen auf der diesjährigen Hauptversammlung sicherlich ansprechen. Zwei Beanstandungen durch die Bilanzpolizei innerhalb von weniger als fünf Jahren sind aus Anlegersicht schließlich sehr ärgerlich, so Dr. Carola Rinker. (Ausgabe 2/2020)