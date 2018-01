Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

194,20 EUR -1,02% (12.01.2018, 16:37)



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

193,60 EUR -1,73% (12.01.2018, 16:29)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (12.01.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten.Vorstandsmitglied John Paul Jennings, hat zum 10.01.2018 ein Paket von rund 1.000 Basler-Aktien zum Kurs von 241,81 USD verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 241.810 USD entspricht. Am 12.12.2017 hat ferner Monika Proske-Ley 20.000 Stück zum Kurs von 160,00 EUR veräußert. Das Transaktionsvolumen hat 3.200.000 EUR betragen.John P. Jennings ist seit 2005 im Vorstand (Vertrieb - CCO) der Basler AG. Er verantwortet die Produktdistribution (Vertrieb, Kommunikation, Service) und die Basler-Tochtergesellschaften weltweit. Der Vorstandsvorsitzende (CEO) ist seit Februar 2000 Dr. Dietmar Ley als Nachfolger von Norbert Basler. Er ist zuständig für Forschung und Entwicklung, Organisationsentwicklung und Personal.Wie Basler am 10.08.2017 bekannt gab, betrug der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten 2017 100,4 Mio. Euro (VJ: 50,2 Mio. Euro, +100%) und liegt damit knapp unter dem Gesamtjahreswert des Vorjahres. Der Umsatz lag mit 78,5 Mio. Euro über 62% des Vorjahresniveaus (48,5 Mio. Euro). Die Rohertragsmarge verzeichnete einen leichten Anstieg und lag bei 50,3% (VJ: 49,7%). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) betrug 18,2 Mio. Euro (VJ: 5,3 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern lag bei 23% (VJ: 11%). Das Ergebnis pro Aktien stieg bei leicht erhöhter Steuerquote von 1,19 Euro auf 4,03 Euro.