LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Basilea-Aktie:

41,22 EUR +1,03% (05.08.2020, 09:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Basilea-Aktie:

44,38 CHF -0,04% (05.08.2020, 10:15)



ISIN Basilea-Aktie:

CH0011432447



WKN Basilea-Aktie:

A0B9GA



Ticker-Symbol Basilea-Aktie:

PK5



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Basilea-Aktie:

BSLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Basilea-Aktie:

BPMUF



Basilea Pharmaceutica AG (ISIN: CH0011432447, WKN: A0B9GA, Ticker-Symbol: PK5, SIX Swiss Ex: BSLN, NASDAQ OTC-Symbol: BPMUF) hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Mittels der integrierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ihrer schweizerischen Tochtergesellschaft Basilea Pharmaceutica International AG konzentriert sich die Gesellschaft auf innovative Medikamente zur Behandlung von bakteriellen Infektionen, Pilzinfektionen und Krebs. Dabei nimmt sich Basilea der medizinischen Herausforderung an, Lösungen gegen die zunehmende Ausbildung von Resistenzen und das Nicht-Ansprechen auf bisherige Therapieformen zu finden. (05.08.2020/ac/a/a)





Basel (www.aktiencheck.de) - Shortseller Systematica Investments Limited geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Basilea Pharmaceutica AG ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Systematica Investments Limited starten Short-Aktivitäten in den Aktien der Basilea Pharmaceutica AG (ISIN: CH0011432447, WKN: A0B9GA, Ticker-Symbol: PK5, SIX Swiss Ex: BSLN, NASDAQ OTC-Symbol: BPMUF).Der von Leda Braga im Jahr 2015 gegründete Hedgefonds Systematica Investments Limited hat am 03.08.2020 eine Short-Position in Höhe von 0,71% der Basilea-Aktien eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Basilea-Aktien:0,71% Systematica Investments Limited (03.08.2020)Börsenplätze Basilea-Aktie: