LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

2.032,00 EUR +0,59% (23.01.2020, 16:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

2.176,00 CHF -0,28% (23.01.2020, 15:57)



ISIN Barry Callebaut-Aktie:

CH0009002962



WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Umsatz von CHF 6,8 Milliarden (EUR 6,3 Milliarden/ USD 6,9 Milliarden) im Steuerjahr 2016/17 ist die Barry Callebaut Group (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) mit Sitz in Zürich weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Schokolade- und Kakaoprodukte - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis hin zur Herstellung der feinsten Schokoladen, darunter auch Schokoladefüllungen, -dekorationen und -mischungen. Der Konzern betreibt nahezu 60 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigt weltweit etwa 11.000 engagierte Arbeitskräfte sehr diverser Herkunft.



Die Barry Callebaut Group beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Caterer. Die zwei weltweit bekannten Marken, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden richten, sind Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit Kakao und zur Verbesserung der Lebensumstände der Kakaobauern beizutragen. Sie unterstützt die Cocoa Horizons Foundation bei deren Ziel, eine nachhaltige Zukunft für Kakao und Schokolade zu gestalten. (23.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Nach Präsentation der Ergebnisse für das 1Q20 belasse Bertschy seine Hauptannahmen weitgehend unverändert. Für das GJ20 hebe der Analyst seine Annahme für das Volumenwachstum leicht um 20 Bp auf 5,2% an, wovon 1,1% auf Inforum und 1,9% auf Outsourcing entfallen würden. Im 1Q habe Barry eine tiefe Vergleichsbasis gehabt, während sich das Wachstum vor allem im 3Q beschleunigt habe (>10% im 3Q18). Seine Preisprognose senke Bertschy leicht, da die Preisentwicklung im 1Q unerwartet schwach geblieben sei (mit Zeitverzögerung auch im 2Q) und die Preise für Kakaobohnen seit dem Höchststand im November gesunken seien.Seine Rentabilitätsannahmen behalte Bertschy unverändert bei, obwohl der Mix im 1Q ungünstig gewesen sei (Wachstum von 4,4% in der hochrentablen Sparte G&S, doch mehr als 10% bei Kakao); diese Unterschiede dürfte sich in den kommenden Quartalen jedoch ausgleichen. Der FCF werde stark von der Entwicklung des Umlaufvermögens abhängen, für das eine hohe Vergleichsbasis bestehe (positive Zuflüsse im GJ19).Die Schließung des Werks in Indonesien verdeutliche die strikte Kostendisziplin von Barry und das Potenzial für weitere Effizienzgewinne. Die Einführung der globalen SAP-Plattform werde mittelfristig dem gesamten Unternehmen zugutekommen.Nächster Kursimpuls: 1H20-Ergebnisse am 16. April (=)Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Barry Callebaut-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Er erhöhe sein Kursziel auf CHF 1.900 (bisher: CHF 1.800). (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie: