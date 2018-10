SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 6,7 Mrd. (EUR 6,1 Mrd./ USD 6,8 Mrd.) für das Geschäftsjahr 2015/16 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakao-Bohnen bis hin zur Herstellung von feinster Schokolade, wobei Schokolade-Füllungen. Dekorationen und Mischungen dazugehören. Der Konzern betreibt weltweit mehr als 50 Produktionsstandorte und beschäftigt rund um den Globus eine breite Palette von knapp 10.000 engagierten Mitarbeitern.



Die Barry Callebaut Group beliefert, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Schokoladenanbietern wie Chocolatiers. Konditoren. Bäckern. Hotels, Restaurants oder Catering-Unternehmen. die gesamte Lebensmittelindustrie. Die beiden weltweit bekannten Marken, die den spezifischen Bedürfnissen dieser Gourmet-Kunden gerecht werden, sind Callebaut® und Cacao Barry®.



Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, bis 2025 nachhaltige Schokolade als Nonn zu etablieren, so dass die zukünftige Versorgung mit Kakao gesichert und der Lebensunterhalt der Fanner zu verbessert wird. Der Konzern unterstützt die Cocoa Horizons Foundation in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladen-Zukunft zu gestalten. (04.10.2018/ac/a/a)



Übernahme des russischen Lebensmittelherstellers Inforum mit CHF 86 Mio. Umsatz: Inforum sei 1991 gegründet worden und sei heute eine der größten Handels- und Industrieholdings in Russland, die Rohstoffe und Halbfertigprodukte an Hersteller von Süßwaren, Milchprodukten und Backwaren liefere. Sie beziehe ihre Rohstoffe von verschiedenen Unternehmen (Partnerschaften mit ADM, Guan Chong, Kerry).Inforum werde die Präsenz und Produktionskapazität von Barry im wachstumsstarken russischen Mark verstärken. Zudem werde das Unternehmen die optimale Nutzung des G&S-Geschäfts und die verstärkte Durchdringung der GUS-Märkte ermöglichen. Es verfüge bei den lokalen Kunden über eine starke Präsenz und scheine deshalb das Portfolio von Barry zu ergänzen. Inforum werde Barry die Verdopplung ihrer Produktionskapazität in Russland ermöglichen (25.000 Tonnen in der 2007 eröffneten Fabrik in Tschechow).Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Barry habe für ihre letzten vier Akquisitionen 0,8x bis 1,1x EV/Umsatz gezahlt. Angesichts der hohen Beschäftigtenzahl (300 Mitarbeitende pro 25.000 Tonnen Kapazität im Vergleich zu 80 bei Barry Russland für die gleiche Kapazität) gehe der Analyst von einer niedrigen Marge und einem Kaufpreis von etwa CHF 60 Mio. aus.Logischer, der Strategie entsprechender Schritt, da Barry in diesem wachstumsstarken Markt Kapazitätsengpässe gehabt habe. Barry müsse allgemein CHF 20 bis 25 Mio. in eine neue 25.000-Tonnen-Fabrik investieren. Angesichts der hohen Mitarbeiterzahl (kleinere Kunden) glaube der Analyst, dass die Rentabilität von Inforum niedrig sei. Die Transaktion sei dem Volumenwachstumsziel von 4 bis 6% förderlich, werde aber Marge und ROIC verwässern (unter Annahme eines Kaufpreises von CHF 60 Mio. werde die Marge 3% und der WAAC 9% betragen, der EVA werde frühestens im Jahr 8 positiv sein).