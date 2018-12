Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Umsatz von CHF 6,8 Milliarden (EUR 6,3 Milliarden/ USD 6,9 Milliarden) im Steuerjahr 2016/17 ist die Barry Callebaut Group (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) mit Sitz in Zürich weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Schokolade- und Kakaoprodukte - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis hin zur Herstellung der feinsten Schokoladen, darunter auch Schokoladefüllungen, -dekorationen und -mischungen. Der Konzern betreibt nahezu 60 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigt weltweit etwa 11.000 engagierte Arbeitskräfte sehr diverser Herkunft.



Die Barry Callebaut Group beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Caterer. Die zwei weltweit bekannten Marken, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden richten, sind Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit Kakao und zur Verbesserung der Lebensumstände der Kakaobauern beizutragen. Sie unterstützt die Cocoa Horizons Foundation bei deren Ziel, eine nachhaltige Zukunft für Kakao und Schokolade zu gestalten. (11.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Seit der Herabstufung von "hold" auf "reduce" sei der Aktienkurs um mehr als 8% gefallen (SPI: -2%). Gegenüber dem Höchststand bei Veröffentlichung der GJ18-Ergebnisse im November habe die Aktie 20% eingebüßt (SPI: -5%). Seit die Ergebnisse vorlägen, hätten die Anleger erkannt, dass das günstige Umfeld (Kakaobohnenpreis, Combined Ratio bei Kakao) die Gewinne in den letzten zwei Jahren aufgebläht habe. Zudem habe die Platzierung von 150.000 Aktien (2,7% des Kapitals) durch die Familie Jacobs Mitte November zu weiterer Unsicherheit geführt (Platzierung zu CHF 1.775). Renata Jacobs, Nathalie Albin-Jacobs und Nicolas Jacobs hätten einer Sperrfrist von 120 Tagen (bis zum 15. März 2019) für die Barry-Aktien zugestimmt.Auf dem aktuellen Kursniveau werde Barry mit einem P/E 19E von 21,7 (auf dem Niveau von Nestlé), einem EV/EBITDA von 12,5x (Abschlag von 10%) und einem EV/FCF von 33,9 (Aufschlag von 50%) gehandelt. Die Fair-Value-Schätzung liege bei knapp über CHF 1.600.Als nächste Kursimpulse sehe man die Q1/2019-Umsatzzahlen am 23. Januar (-): Barry stehe einer schwierigen Vergleichsbasis gegenüber (Volumenwachstum von 8,0% in Q1/2018). Zudem dürften die Outsourcing-Volumen überwiegend in H2 anfallen (u.a. Burton, Garuda).Von 2016 bis 2018 habe Barry die selbst gesteckten Ziele realisieren können: So hätten das jährliche Volumen-und EBIT-Wachstum im Schnitt bei 4,3% bzw. 9,0% gelegen - wobei letzteres ohne CCR nur 5,6% erreicht hätte. Für die Schokoladen-Divisionen (FM und G&S) habe Barry 6,8% (Vol.) bzw. 7,4% (EBIT) ausgewiesen (inkl. Positiveffekt durch CCR). Nach Abschluss des Cocoa Leadership Project und angesichts der abnehmenden Stützung durch CCR und der Verwässerung durch Garuda und Inforum dürfte es allerdings schwierig werden, in GJ 2019 das EBIT schneller als das Volumen wachsen zu lassen (VontE: 5,1% ggü. 5,3%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie: