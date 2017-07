WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 4,9 Milliarden (EUR 4,0 Milliarden / USD 5,2 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2012/13 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit größte Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung der feinsten Schokolade, einschließlich Füllungen, Dekorationen und Schokoladenmischungen. Das Unternehmen unterhält weltweit über 50 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



Barry Callebaut steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie, von industriellen Nahrungsmittelherstellern bis zu gewerblichen und professionellen Anwendern wie Chocolatiers, Confiseure, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Cateringunternehmen. Diese Gourmet-Kunden bedient das Unternehmen mit den zwei globalen Marken Callebaut® und Cacao Barry®.



Barry Callebaut ist weltweit führend in der Innovation von Schokolade und Kakao und erbringt eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung und verarbeitung, Schulung sowie Marketing. Kostenführerschaft ist ein wichtiger Grund, weshalb sowohl globale als auch lokale Nahrungsmittelhersteller mit Barry Callebaut zusammenarbeiten. Barry Callebaut setzt sich mit seiner Initiative "Cocoa Horizons" für eine nachhaltige Kakaoproduktion ein und hilft, die künftige Versorgung mit Kakao sicherzustellen sowie das wirtschaftliche Auskommen der Bauern zu verbessern. (14.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Alle Zeichen stünden für Barry auf Grün: Die Combined Ratio bei Kakao liege auf einem Rekordhoch, der Kakaopreis sei niedrig, und das Marktwachstum ziehe an. Um das angepeilte Volumenwachstum von 4 bis 6% zu erreichen, benötige Barry in den kommenden fünf Quartalen ein Wachstum von über 6% - aus heutiger Sicht eine ziemliche Herausforderung. Bertschy rechne mit durchschnittlich 3,5% p.a. im Zeitraum GJ16-18E, bzw. 1.8% ohne Outsourcing (er prognostiziere 80.000 Tonnen in GJ17-18) und FrieslandCampina. Dagegen schließe der Analyst nicht aus, dass Barry seine Zielvorgabe zum EBIT pro Tonne bei Kakao anhebe.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Barry Callebaut-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 1.300. (Analyse vom 14.07.2017)Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:1.213,248 EUR +0,37% (14.07.2017, 09:06)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.333,00 CHF -1,04% (14.07.2017, 11:10)ISIN Barry Callebaut-Aktie:CH0009002962