Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,59 EUR +1,22% (21.11.2018, 13:48)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,03 USD (20.11.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bussler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Lange Zeit sei die Barrick Gold-Aktie das ungeliebte Stiefkind der Börse gewesen. Praktisch niemand habe sie haben wollen. Doch in den letzten Wochen habe sie sich zu einem heimlichen Liebling gewandelt. Der Kauf von Randgold sei eine Art Gamechanger gewesen. Seitdem steige der Titel. Und der Chart sage: Da gehe noch mehr.Charttechnisch sehe Barrick Gold deutlich besser aus als 90% der Peer-Group. Egal ob Newmont, Goldcorp, oder auch Kinross - die restlichen Goldaktien hätten damit zu kämpfen, kein neues Tief zu generieren. Barrick hingegen schnuppere an einem Sechs-Monats-Hoch. Wichtig werde es jetzt sein, die Marke von 13,50 Dollar aus dem Markt zu nehmen.Gelingt dies den Bullen, dann rückt auch das Jahreshoch aus dem Januar von knapp über 15 Dollar wieder in den Blick, so Markus Bussler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Barrick Gold-Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2018)