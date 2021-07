NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,345 USD +0,97% (14.07.2021, 16:29)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,67 CAD +0,76% (14.07.2021, 16:30)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie tue sich nach wie vor schwer, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten sei in den vergangenen Wochen unter Druck gekommen - vor allem der schwächere Goldpreis aber auch das negative Sentiment in der Branche hätten den Titel nach unten gezogen. Doch auch wenn die Q2-Zahlen noch ausstünden. Operativ laufe es bei dem Goldproduzenten. Bei einem Goldpreis von rund 1.800 Dollar werde Barrick Gold auch in Q2 prächtig verdient haben.Zwar halte sich der Konzern mit Übernahmen noch zurück. Das könnte sich aber ändern. Gestern habe Wettbewerber AngloGold Ashanti ein Übernahmeangebot für Corvus Gold abgegeben - und das auch noch ausgerechnet im Kerngebiet von Barrick, in Nevada. Doch zumindest auf dem Explorationssektor gebe es Erfolge. So habe Barrick laut CEO Mark Bristow auf der Tongon Mine in der Elfenbeinküste "signifikante Explorationserfolge" verbuchen können. Die Mine sei noch von Randgold inmitten des Bürgerkriegs in dem westafrikanischen Staat in Betrieb genommen worden. Die Mine arbeite bereits seit zehn Jahren - und solle wohl weitere zehn Jahre Gold produzieren.Die Barrick Gold-Aktie sei sicherlich aktuell für Anleger vor allem eines: frustrierend. Der Titel habe sich bereits vor der Goldpreiskorrektur deutlich schlechter entwickelt als die Aktie des Rivalen Newmont. Das habe sicherlich daran gelegen, dass Newmont eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms auf dem Markt erwerbe. Dennoch: Barrick Gold verdiene bei einem Goldpreis um die 1.800 Dollar prächtig. Die Aktie habe eine Dividendenrendite von 1,7 Prozent, das KGV für das laufende Jahr dürfte im Bereich von 15 liegen. Damit sei Barrick vieles, aber nicht teuer. Und die bilanzielle Situation habe sich in den vergangenen Monaten weiter deutlich gebessert.