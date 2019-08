NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Barrick Gold und Newmont Goldcorp würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, das Barrick Gold zuletzt mit großem Abstand für sich entschieden habe. Inzwischen habe die Marktkapitalisierung von Barrick Gold diejenige des Konkurrenten um rund 1,5 Mrd. USD übertroffen. Hinsichtlich der Produktion möge dies überraschen, denn Newmont Goldcorp werde doch in diesem Jahr rund 2 Mio. Unzen mehr produzieren als Barrick Gold. Doch die Akquisition von Randgold Resources durch Barrick Gold sei - zumindest auf kurzfristige Sicht - der wesentlich lukrativere Deal verglichen mit der Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining.Die Profitabilität sei bei Barrick Gold momentan deutlich höher. Newmont Goldcorp hinke insbesondere in Sachen Produktionskosten hinterher. Zwar kämpfe auch Barrick Gold mit leicht höheren Kosten nach dem Kauf, aber durchschnittlich produziere Barrick Gold die Unze Gold noch immer rund 150 USD günstiger als Newmont Goldcorp, was für einen deutlichen Vorsprung bei der Kostenstruktur sorge.Seit Längerem ist Barrick Gold der Favorit von "Der Aktionär" unter den großen Goldproduzenten. Die Aktie bleibe auf Kurs, auf das Hoch aus dem Jahr 2016 wieder zu steigen. Doch das sollte nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu deutlich höheren Kursen bei der Barrick Gold-Aktie sein, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,598 EUR -2,09% (29.08.2019, 16:19)