Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Vor ein paar Jahren wäre das noch unvorstellbar gewesen. Der damals weltgrößte Goldproduzent Barrick Gold habe mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen gehabt. Der Hoffnungsträger, das riesige Pascua-Lama-Projekt im argentinisch-chilenischen habe auf Eis gelegt werden müssen, die Schulden seien angestiegen und manch einer habe schon gemutmaßt, Barrick Gold könne Pleite gehen. Doch heute gehe der Konzern gestärkt aus dieser Krise hervor. "Barrick Gold wird die Netto-Schulden bis Jahresende auf 0 zurückfahren", verkünde CEO Mark Bristow."Wir haben jetzt definitiv genügend Feuerkraft, um eine neue Mine zu bauen oder bei einer Transaktion mitzuwirken", sage Bristow. Damit dürfte endgültig klar sein: Barrick Gold sei zurück auf der Bühne der Unternehmen, die den Sektor derzeit aktiv konsolidieren würden. Immer wieder sei in den vergangenen Wochen ein Name aufgetaucht: Freeport McMoRan. Den Namen des Kupferproduzenten habe Bristow sogar selbst ins Spiel gebracht. Doch aktuell solle es wohl keine Fusionsgespräche geben. Derzeit reduziere Barrick eher sein Engagement im Kupferbereich. Die Lumwana-Kupfermine in Sambia stehe zum Verkauf und Barrick solle einige Interessenten haben. Das Interesse solle wohl größtenteils aus China kommen. Kein Wunder, sei doch China mit rund 40 Prozent Weltmarktanteil der größte Kupferkonsument.Barrick habe eine langfristige Goldstrategie, nicht aber eine für Kupfer. Was zunächst als eine Absage an Expansionspläne in den Kupferbereich klinge, werde von Mark Bristow gleich wieder eingeschränkt. "Wenn wir eine relevante Organisation mit Fokus auf Gold sein wollen, dann müssen wir unsere Fühler auch nach Kupfer ausstrecken." Und Freeport McMoRan sei der reinste aller Kupferproduzenten. Damit scheint sich Mark Bristow doch noch die Tür offen halten zu wollen, früher oder später in Verhandlungen mit Freeport McMoRan treten zu können, ohne den Markt irre geleitet zu haben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,652 EUR -0,77% (13.12.2019, 16:51)