Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (30.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis müsse aktuell einen Rücksetzer hinnehmen, nachdem das gelbe Metall gestern nach dem Zinsentscheid in den USA noch gestiegen sei. Doch die Rally sei mittlerweile auch überhitzt. Eine Abkühlung wäre nicht nur normal, sie wäre auch gesund. Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe mit dem Anstieg des Goldpreises zuletzt nicht mehr mithalten können. Die Vorab-Zahlen, die der Konzern bereits gemeldet habe, seien ein Grund für diese eher unterdurchschnittliche Entwicklung.Bislang sei Barrick Gold gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Doch in den Zahlen zum 2. Quartal würden sich dennoch Spuren zeigen. Nicht nur, aber auch durch Corona. Die Produktion im zweiten Quartal habe bei knapp 1,15 Millionen Unzen Gold gelegen, im ersten Quartal seien noch 1,25 Millionen Unzen produziert worden - also habe man rund 100.000 Unzen niedriger gelegen. Zum einen habe sich der Shutdown in Argentinien hier bemerkbar gemacht, zum anderen aber auch der Streit in Papua-Neuguinea, der zur - vorübergehenden - Schließung der Mine geführt habe. Da Barrick aber die Jahresprognose bereits um 200.000 Unzen gesenkt habe, sollte die neue Prognose von 4,6 bis 5,0 Millionen Unzen für das Gesamtjahr erreicht werden.Etwas anders sehe es bei den Kosten aus, hier warne CEO Mark Bristow, dass diese höher ausfallen würden als zunächst erwartet. So sollten die Kosten im zweiten Quartal sieben bis neun Prozent über den Erwartungen liegen. Sicherlich dürfte das alles durch den deutlich gestiegenen Goldpreis wettgemacht werden. Barrick habe im zweiten Quartal einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.711 Dollar erzielen können, deutlich mehr als die 1.589 Dollar im ersten Quartal. Dennoch dämpfe es etwas die Marge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,98 EUR -3,11% (30.07.2020, 13:15)