Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,86 Euro -0,35% (26.02.2018, 17:56)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 12,19 +0,16% (26.02.2018, 17:57)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(26.02.2018/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse des Analysten David Haughton von CIBC World Markets:David Haughton, Aktienanalyst bei CIBC World Markets, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nur noch eine neutrale Haltung.Barrick Gold Corp. sei auf Basis der aktualisierten Planungen zur Goldproduktion auf dem Weg hinter Newmont Mining zurückzufallen. Das Management habe keine frische Strategie präsentieren können wie das Potenzial der bestehenden Assets gehoben werden könne.Neben dem rückläufigen Produktionsprofil falle auch die hohe Bewertung der Barrick Gold-Aktie negativ ins Gewicht, so der Analyst David Haughton.Die Aktienanalysten von CIBC World Markets stufen in ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse den Titel von "Outperformer" auf "neutral" zurück und reduzieren das Kursziel von 20,00 auf 17,00 USD.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:9,91 EUR -0,40% (26.02.2018, 17:40)