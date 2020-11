NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,42 USD -1,30% (04.11.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

35,68 CAD -2,30% (04.11.2020, 22:52)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Newmont Goldcorp (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) habe bereits vergangene Woche mit starken Zahlen vorgelegt. Jetzt ziehe Barrick Gold nach. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent könne mit seinen Zahlen sowohl die Analysten- als auch die Flüsterschätzungen übertreffen. Die Aktie notiere vorbörslich rund 2,5 Prozent im Plus. Doch da könnte durchaus mehr drin sein.Barrick Gold melde für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,41 Dollar - das seien 0,09 Dollar mehr als von Analysten prognostiziert. Der Umsatz habe bei 3,54 Milliarden Dollar und damit rund 100 Millionen Dollar über den Schätzungen gelegen. Aber Goldanleger würden wissen: Der Umsatz spiele bei Goldkonzernen eine eher untergeordnete Rolle. Besonders beeindruckend sei aber der Free Cashflow, den Barrick Gold im dritten Quartal habe erwirtschaften können. Der habe bei 1,3 Milliarden Dollar und damit gleichauf mit dem Free Cashflow gelegen, den Newmont vergangene Woche ausgewiesen habe. Für Barrick Gold würden 1,3 Milliarden Dollar Free Cashflow einen Rekord in der Unternehmensgeschichte bedeuten.In Sachen Produktion habe es keine großen Überraschungen gegeben. In den ersten neun Monaten habe Barrick Gold trotz Corona 3,6 Millionen Unzen produziert und sei damit auf Kurs, das selbstgesteckte Ziel von 4,6 bis 5,0 Millionen Unzen zu erreichen. Die Quartalsdividende liege bei 0,09 Dollar oder hochgerechnet 0,36 Dollar im Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,725 EUR +1,39% (05.11.2020, 13:35)