NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,68 USD +0,58% (03.07.2019, 16:08)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,52 Kanadische Dollar +0,24% (03.07.2019, 16:09)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (03.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die besten Assets, die besten Menschen, die besten Ergebnisse. Mark Bristow, CEO des zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold, sei nicht gerade für Bescheidenheit bekannt. Entsprechend falle die Ankündigung des Joint Ventures mit Newmont Goldcorp, Nevada Gold Mines, auch reichlich ambitioniert aus. Allerdings seien die Zahlen auch durchaus ermutigend.1,8 bis 1,9 Millionen Unzen Gold solle Nevada Gold Mines im zweiten Halbjahr produzieren. Und das zu Kosten von 920 bis 950 Dollar je Unze. "In den vergangenen Monaten haben wir Nevada Gold Mines Führungsriege ausgewählt", habe Bristow gesagt. Er selbst werde Chairman der neuen Gesellschaft sein. "Das Unternehmen hat jetzt ein Team, das eine gemeinsam Vision teilt. Wir sind mehr als nur bereit, aus den Startlöchern zu kommen."Wie schon berichtet sollten die Synergien ab dem kommenden Jahr bei 500 Millionen Dollar jährlich liegen - und das über einen Zeitraum von fünf Jahren. Anschließend dürften die Einsparungen zurückgehen. Für Barrick Gold gehe damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Zumindest teilweise. Schon in der Vergangenheit habe es Gespräche zwischen Barrick und Newmont über eine mögliche Fusion der beiden Unternehmen gegeben. Aber diese Gespräche hätten meist mit wenig schönen Worten über den anderen geendet. Das Joint Venture sei damit der kleinste gemeinsame Nenner, der sich habe finden lassen. Aber dieser kleinste gemeinsame Nenner schaffe es immer noch auf eine Jahresproduktion von knapp vier Millionen Unzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,924 EUR +0,49% (03.07.2019, 16:19)