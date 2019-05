TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,01 CAD -1,48% (22.05.2019, 22:15)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Mit seiner Übernahmeofferte für Acacia Mining sei Barrick Gold nicht gerade auf Begeisterung bei den Acacia-Aktionären gestoßen. Entsprechend müsse sich der kanadische Konzern auf Widerstand einstellen. Ob dieser Widerstand aber ein Einlenken bei Barrick Gold bewirke, dürfe bezweifelt werden. Immerhin halte Barrick Gold noch 65a% an Acacia und dürfte damit versuchen, die eigenen Interessen durchzusetzen.Die Barrick-Aktie bleibe derweil weiter unter Druck und peile gerade das Jahrestief bei 15,64 CAD (Kanadische Dollar) an, das noch aus dem Februar stamme. Gestern seien die Goldminenaktien unter Druck geraten, obwohl sich der Goldpreis praktisch nicht verändert habe. Damit sei die Stärke des Sektors gegen den Goldpreis, die sich seit vergangenem Freitag gezeigt habe, erst einmal wieder Geschichte. Operativ habe Barrick Gold in den vergangenen Wochen und Monaten Fortschritte gemacht. Der Kurs habe aber - wie der von vielen anderen Produzenten - in den vergangenen Wochen deutlich gelitten. Das Januar-Tief diene jetzt als nächste wichtige Unterstützung, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:10,734 EUR +0,30% (23.05.2019, 11:05)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,94 USD -1,49% (22.05.2019, 22:02)