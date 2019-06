NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,21 USD +0,92% (04.06.2019, 22:02)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,72 CAD +0,40% (04.06.2019, 22:15)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie habe in den vergangenen Tagen deutlich an Wert zulegen können. Getrieben von der Erholung des Goldpreises habe das Papier des kanadischen Konzerns nicht nur die Unterstützung in Form des Jahrestiefs aus dem Januar verteidigen können. Mittlerweile habe sich wieder ein steiler Aufwärtstrend etabliert. Die Bullen würden dabei v.a. auf eine Marke achten.Blicke man auf den Chart, dann werde schnell klar, dass Barrick Gold mittlerweile wieder in einer Widerstandszone angelangt sei. Für die Bullen komme es aber mittelfristig darauf an, den Bereich um 19 CAD (Kanadische Dollar) zurückzuerobern. Dort lägen das Jahreshoch aus dem Jahr 2018 und das Jahreshoch aus dem Jahr 2019. Dieses Doppeltop halte den Kurs aktuell (noch) gefangen. Gelinge der Ausbruch über diesen Bereich, dann könnten Anleger sogar wieder in Richtung des Hochs aus dem Jahr 2016 blicken. Und das habe - auch wenn es heute nur noch schwer vorstellbar sei - bei 30 CAD gelegen.Sei die Barrick Gold-Aktie das wert? Eine solche Frage sei nicht einfach zu beantworten. Nicht zuletzt aufgrund der Übernahme von Randgold sei die heutige Barrick Gold sicher nicht mehr eins zu eins mit der Barrick Gold zu vergleichen, die wir aus dem Jahr 2016 kennen würden. Dazu habe sich durch die Übernahme auch die Aktienanzahl deutlich erhöht. Bilanziell stehe Barrick Gold sicherlich besser da als noch 2016, doch die Produktion durch die Asset-Verkäufe in den vergangenen Jahren sei zurückgegangen. Eine entscheidende Rolle spiele natürlich das Sentiment. 2016 sei das Sentiment für Minenaktien extrem bullish gewesen. Anleger hätten dem Papier damit eine höhere Bewertung zugestanden. Für einen Ausbruch über die 19-CAD-Marke und einen Anstieg in Richtung von 30 CAD bedürfe es damit sicherlich eines bullisheren Sentiments für Minenaktien. Das könnte aber leicht passieren, wenn dem Goldpreis der Ausbruch über die Marke von 1.375 USD gelinge. Das käme einem großen Kaufsignal für den Sektor gleich und dürfte wieder die Aufmerksamkeit des Big Money nach sich ziehen, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,96 EUR +1,96% (05.06.2019, 15:31)