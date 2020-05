Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

39,66 CAD +2,24% (05.05.2020)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,19 USD +2,96% (05.05.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Streit um die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea überschatte derzeit die Nachrichtenlage rund um den weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold. Zuletzt habe ein Gericht in Papua-Neuguinea angeordnet, dass sich Regierung und die Minenbetreiber noch einmal an einen Tisch setzen sollten. Zudem solle die Regierung noch einmal ihre Entscheidung, die Minenlizenz nicht für weitere 20 Jahre zu verlängern, überdenken. Doch heute stehe ein anderes Ereignis auf der Agenda. Barrick Gold wolle vor Börseneröffnung in Nordamerika seine Finanzzahlen für das erste Quartal veröffentlichen.Die Analysten würden im Schnitt davon ausgehen, dass Barrick Gold im ersten Quartal 0,16 Dollar je Aktie verdient habe. Das wäre ein Anstieg von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gestern habe bereits die Nummer eins unter den Goldproduzenten, Newmont Goldcorp, Zahlen für das dritte Quartal geliefert. Der Konzern habe einen bereinigten Gewinn von 0,40 Dollar je Aktie gemeldet - das habe zwar 2 Cent unter den Konsensschätzungen gelegen. Dennoch dürfte das die Aktionäre nicht allzu sehr stören. Immerhin seien die aktuellen Zahlen durch die Produktionsausfälle gezeichnet, die auf die Corona-Pandemie zurückgehen würden. Erfreulich sei sicherlich gewesen, dass mittlerweile viele Minen wieder laufen würden und rund 90 Prozent der Konzernproduktion mittlerweile wieder in Produktion sei. Normalität werde aber wohl erst wieder mit den Zahlen für das dritte Quartal einkehren.Die Stärke der Barrick-Aktie sei beeindruckend. Das Papier - auch wenn technisch überkauft - kenne derzeit nur eine Richtung: nach oben. Weder der Streit um Porgera, noch die Insiderverkäufe von Chairman John Thornton vor Wochen hätten die Aktie in ihrer Bewegung aufhalten können. Gelinge heute auch noch eine positive Überraschung bei den Finanzzahlen, dann dürfte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:25,995 EUR -0,12% (06.05.2020, 12:37)