Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,362 EUR -1,88% (17.06.2021, 10:41)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,45 USD -1,49% (16.06.2021, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,53 CAD -0,83% (16.06.2021, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Mit Charttechnik sei es so eine Sache - die Regel sei: Charttechnik solle man immer an der Heimatbörse anwenden. Doch was tue man im Fall von Barrick Gold? Die Heimatbörse des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten sei die Börse in Toronto (Kanada). Doch das Handelsvolumen sei an der NYSE (USA) deutlich höher? Eigentlich müsse man in solchen Fällen auf die liquidere Börse ausweichen. Beim Chart mache dies durchaus einen kleinen Unterschied, der aus dem Wechselskurs USD/CAD (Kanadischer Dollar) herrühre.So oder so: Bei Barrick Gold habe sich in den vergangenen Monaten ein hässliches Doppetltop ausgebildet. Zwar habe - zumindest im USD-Chart - die Aktie Mitte Mai kurz das Hoch aus dem Januar überflügeln können. Der Konter der Bären sei aber auf den Fuß gefolgt und so sei das Ganze nicht mehr als ein Fehlausbruch gewesen. Seitdem gehe es mit der Barrick Gold-Aktie bergab. Zoome man etwas hinein, dann könne man auch eine etwas unsaubere Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen. Beides seien nicht gerade erfreuliche Nachrichten. Aber natürlich nehme auch eine solche Korrektur irgendwann ein Ende. Und blicke man auf den Chart, dann sehe man, dass die Barrick Gold-Aktie durchaus in einer interessanten Unterstützungszone angekommen sei, die im Bereich von 22 bis 21,50 USD liege.Charttechnisch sei die Barrick Gold-Aktie angeschlagen. Dennoch ende jede Korrektur und mehr sei es aktuell schlicht und ergreifend nicht. Die Barrick Gold-Aktie scheine das Schlimmste dieser Korrektur seit Mitte Mai bereits überstanden zu haben. Das Papier treffe nun auf eine erste wichtige Unterstützungszone. Die Chancen, dass die Barrick Gold-Aktie in der kommenden Woche wieder nach oben drehe, stünden gut. Mutigen Anlegern biete der Rücksetzer beim Goldpreis und auch bei Barrick Gold eine Einstiegschance. Wer eher proyzklisch agiere, sollte einen Ausbruch über das Doppeltop abwarten und seine Position dann ausbauen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: