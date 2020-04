Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis gönne sich aktuell eine Pause und konsolidiere den Anstieg der vorangegangenen Wochen. Die Goldminen würden bislang kaum Zeichen von Schwäche zeigen. Dabei spitze sich die Situation für Barrick Gold in Papua-Neuguinea zu. Der Ton zwischen den Parteien rund um die Porgera-Mine werde rauer. Nach Drohungen seitens der Regierung schalte sich Barricks Joint-Venture-Partner Zijin Mining ein.Ursprünglich hätten Barrick Gold und Zijin Mining beantragt, die Lizenz für die Porgera Mine in Papua-Neuguinea um 20 Jahre zu verlängern. Die Regierung habe aber eine Verlängerung verweigert. Sollte die Mine während der Phase in der über die Lizenz verhandelt werde, geschlossen werden, so habe die Regierung Papua-Neuguineas sogar mit einer Enteignung des Projekts gedroht. Jetzt schalte sich Zijin Mining in die Gespräche ein und fahre harte Geschütze auf. Sollte die Regierung nicht einlenken, so könne dies die Beziehungen zwischen Papua-Neuguinea und China gefährden, mahne der chinesische Konzern an. Das sei besonders brisant, da China der größte Gläubiger von Papua-Neuguinea sei. Damit hebe Zijin Mining den Streit um das Projekt auf die politische Ebene. Der Druck auf Papua-Neuguinea wachse damit zusehends. Jetzt scheine die Regierung nicht nur einem Konzern, sondern einem ganzen Land gegenüberzustehen.Sicherlich werde die Regierung Papua-Neuguineas nicht sofort einlenken. Hier gehe es auch darum, das Gesicht zu wahren. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass es zwischen Barrick Gold und Zijin Mining zu einer Lösung kommen werde. Vermutlich werde Papua-Neuguinea einen größeren Anteil an der Mine zugestanden bekommen, im Gegenzug dürfte die Minenlizenz erneuert werden. Eine Enteignung könne nicht ganz ausgeschlossen werden, erscheine allerdings unwahrscheinlich. Der Staat dürfte nur ein untergeordnetes Interesse haben, Minenbetreiber zu werden. Die nächsten Wochen dürfte das Säbelrasseln noch etwas anhalten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)