Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,50 EUR +2,04% (16.11.2018, 17:22)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,51 EUR +0,35% (16.11.2018, 17:33)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,14 USD +1,15% (16.11.2018, 17:24)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bussler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der Goldpreis taumle wie einst Rocky Balboa im ersten Kampf gegen Clubber Lang. Doch zumindest könne sich das Edelmetall aktuell noch auf den Füßen halten. Der Ausbruch über 1.240 Dollar scheine aber aktuell eher Wunschdenken als Wirklichkeit. Doch schaue man auf die Goldminen-Titel, dann falle auf: Barrick Gold halte sich in diesen Irrungen und Wirrungen erstaunlich gut.Lege man die Charts der großen nordamerikanischen Goldproduzenten übereinander, dann sehe man, dass Barrick in den zurückliegenden Monaten Newmont, Goldcorp und Kinross deutlich outperformt habe. Die Konsolidierung sei charttechnisch bei dem kanadischen Titel deutlich weiter fortgeschritten gewesen. Dazu geselle sich der Zusammenschluss mit Randgold, der die Story rund um Barrick auch fundamental stütze. Barrick Gold bleibe der stärkste Wert unter den großen nordamerikanischen Produzenten.Natürlich sei der Höhenflug bei dem kanadischen Papier auch an den Goldpreis geknüpft. Sehe man bei Gold noch einmal ein tieferes Tief, dann werde auch die Barrick Gold-Aktie in Mitleidenschaft gezogen werden. Doch während bei Goldcorp, Kinross und auch Newmont die Gefahr eines tieferen Tiefs bestehe, scheine Barrick sein Tief bereits eingezogen zu haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: