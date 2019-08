NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,69 USD +3,26% (21.08.2019, 0:30)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,88 CAD +3,15% (20.08.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Disput zwischen Barrick Gold und Zijing Mining auf der einen Seite und der Regierung von Papua-Neuguinea auf der anderen Seite gehe in die nächste Runde. Es gehe um die Lizenz für die Progera-Gold-Mine. Die Lizenz sei bislang nicht verlängert worden. Die Regierung wolle einen höheren Anteil. Mittlerweile sei davon die Rede, dass Papua-Neuguinea mindestens 30% des Goldes behalten wolle, das aktuell exportiert werde.Der Hintergrund: Papua-Neuguinea habe eine neue Regierung und die sehe die Wirtschaft des Landes in einem Wandel. Zudem sehe man die eigene Währung künftig eher an Gold denn an den US-Dollar gekoppelt. Und dazu benötige man u.a. mehr Gold.Die Meldung habe hohe Wellen geschlagen: Harmony Gold, das u.a. das riesige Wafi-Golpu-Goldorojekt in Papua-Neuguinea entwickele, habe angekündigt, die Arbeiten daran zu vertagen, bis Klarheit über die Pläne der neuen Regierung bestehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,688 EUR -0,87% (21.08.2019, 12:53)