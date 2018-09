Frankfurt-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,75 EUR +4,28% (25.09.2018, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,83 Euro +4,13% (25.09.2018, 14:07)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

CAD 14,30 +5,77% (24.09.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (25.09.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) weiterhin zu halten.Barrick Gold Corp. und Randgold Resources hätten die Absicht für einen Zusammenschluss angekündigt. Auf Basis eines rein auf Aktien basierenden Deals würden Randgold-Aktionäre 6,128 Barrick Gold-Aktien für eine Randgold-Aktie erhalten. An der neuen Gesellschaft sollen die Barrick-Aktionäre zwei Drittel der Anteile halten und die Randgold-Aktionäre ein Drittel. Barrick-Chairman John Thornton werde bei New Barrick Executive Chairman und Randgold-CEO Mark Bristow der CEO der neuen Gesellschaft.Randgold habe die Produktion im letzten Jahrzehnt stetig ausgebaut und sei ein Niedrigkostenproduzent. Abschreibungen wegen des jüngsten Goldpreisrückgangs seien nicht nötig gewesen.Die neue Strategie solle weitgehend der alten gleichen. New Barrick werde fünf der Top 10 Gold-Assets besitzen (Jahresproduktion über 500.000 Unzen Gold, Betriebsdauer mehr als 10 Jahre).In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "hold" sowie das Kursziel von 17,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: