NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,60 USD +1,96% (21.06.2019, 22:00)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,56 CAD +1,68% (21.06.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es habe ein wenig gedauert und viele Investoren hätten bereits ob des Rücksetzers im Mai das Handtuch geworfen. Doch die Barrick Gold-Aktie habe getrieben durch einen starken Goldpreis den Ausbruch vollzogen. Der Titel sei auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert. Charttechnisch gesehen sei damit der Weg für höhere Kurse geebnet.Die große Frage, die sich angesichts des Charts stelle: Werde es demnächst zu einem größeren Rücksetzer kommen? Angesichts des schon leicht parabolischen Anstiegs könnte man meinen, dass dies ausgemacht Sache sei. In der Regel komme es nach solchen Bewegungen immer zu einer Korrektur, die dann zum Einstieg genutzt werden könne. Könnten sich also noch nicht engagierte Anleger in aller Ruhe zurücklehnen?Ein Blick auf das Jahr 2016 zeige: Wenn der Goldbulle einmal losgelassen sei, lasse er Anlegern häufig keine Chance für einen gemäßigten Einstieg. Die Barrick Gold-Aktie sei damals von 7,50 CAD auf 30 CAD gestiegen - in gerade einmal zehn Monaten. Der Anstieg sei fast durchweg parabolisch verlaufen. Nennenswerte Rücksetzer? Fehlanzeige!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,752 EUR +0,47% (24.06.2019, 11:13)