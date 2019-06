TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) charttechnisch unter die Lupe.Die in ihrem Edelmetall-Special aus der letzten Woche thematisierte Besserung der charttechnischen Ausgangslage des Goldpreises schlage sich logischerweise auch im Kursverlauf verschiedener Minentitel nieder. Besonders spannend gestalte sich derzeit die charttechnische Situation bei Barrick Gold. Hier würden die Tiefpunkte vom März bzw. September 2018 sowie vom Januar 2019 bei 11,07/9,53/11,52 USD möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Als entscheidenden Mosaikstein für eine abgeschlossene untere Umkehr würden die Analysten einen Anstieg über die Kumulationszone bei rund 15 USD definieren. Auf diesem Niveau würden verschiedene Hoch- und Tiefpunkte mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (14,69/14,86 USD) sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 15,01 USD) zusammenfallen. Im Erfolgsfall wäre auch der Abwärtstrend seit Juli 2016 (akt. bei 13,52 USD) endgültig Geschichte, so dass die Kursentwicklung der letzten drei Jahre dann unter dem Strich als "bullishe" Flagge interpretiert werden könne. Für eine zusätzliche Dimension sorge die Tatsache, dass die beschriebene Bodenbildung möglicherweise Teil einer größeren Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:12,17 EUR -0,05% (13.06.2019, 08:45)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,73 USD +1,33% (12.06.2019, 22:02)