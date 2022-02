Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,246 EUR +8,04% (11.02.2022, 22:26)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,38 CAD +7,37% (11.02.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,68 USD +7,15% (11.02.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Warnung der US-Regierung vor einer militärischen Eskalation im Ukraine-Konflikt habe am Freitag den Goldpreis auf den höchsten Stand seit November 2021 getrieben. Im Sog des Anstiegs seien die Kurse der Produzenten ebenfalls angesprungen. Die Sache habe nur einen Haken.Die Flucht der Anleger in den Goldmarkt als "sicheren Hafen" sei ein bekannter Reflex, der auch am Freitag funktioniert habe. Im Sog der Aufwärtsbewegung habe die Barrick Gold-Aktie kräftig zugelegt und ein Mehrmonatshoch erreicht. Mit dem Anstieg nähere sie sich der wichtigen 21-USD-Marke. Schaffe sie es über dieses Niveau auszubrechen, könnte die Konsolidierung endgültig beendet sein, sei sich Goldexperte und "Der Aktionär"-Redakteur Markus Bußler sicher.Bußler habe zudem einen Rat für die Anleger: "Wer allein aufgrund von Krisensituationen in Gold investiert, tut es aus den falschen Gründen." Ähnlich gelagerte Fälle in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass der Goldpreis höchstens kurzfristig anspringe und anschließend wieder falle.Die Barrick Gold-Aktie befinde sich auf der aktuellen Empfehlungsliste des "Aktionärs". Anleger könnten bei dem Titel weiter zugreifen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: