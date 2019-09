NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,64 USD -2,11% (19.09.2019, 0:30)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,40 CAD -2,09% (18.09.2019, 22:23)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es sei fast schon Tradition - anlässlich der großen Konferenzen im Goldbereich falle der Preis des gelben Metalls. Das gelte für die PDAC im Frühjahr genauso wie für die Konferenzen in Beaver Creek und Denver, die aktuell stattfinden würden. Von den CEOs der großen Goldproduzenten kämen dabei erstaunlich bescheidene Töne. Ein deutlicher Unterschied zu den Jahren vorher.Während in der letzten Hausse bei Gold, ein wahrer Übernahmewahn um sich Griff und Projekte um jeden Preis in Produktion gebracht worden seien, um den Investoren Wachstum vorweisen zu können, würden sich aktuell einige CEOs für Bescheidenheit aussprechen. Sean Boyd, CEO von Agnico Eagle Mines, beispielsweise habe die gesamte Branche dazu gemahnt, mit Augenmaß zu agieren. "Es bedeutet nicht, dass wir jetzt wieder Minen um jeden Preis entwickeln müssen", habe er in seiner Rede gesagt. Auch die CEOs von Kinross und Endeavour Mining hätten in das gleiche Horn geblasen. Sie hätten gesagt, sie würden keinen Druck fühlen, Deals zu erkunden. Auch Barrick Gold-CEO Mark Bristow sehe keinen Druck, glaube jedoch, dass Übernahmen gut für die Branche sein dürften.Insgesamt scheine die Branche doch ein wenig aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Wachstum um jeden Preis scheine aktuell kein Thema zu sein. Das sei gut so. Der Bärenmarkt zwischen 2011 und 2016 habe anscheinend etwas Demut gelehrt. Damals hätten einige Konzerne mit den Fehlern, die man zwischen 2009 und 2011 gemacht habe, schwer zu kämpfen gehabt. Die Geschichte solle sich so nicht wiederholen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,02 EUR +0,23% (19.09.2019, 08:29)