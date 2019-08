Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe sich gestern mit dem gesamten Minensektor von den Verlusten des Vortages erholen können. Am Ende des Handels habe sich das Papier bereits wieder dem Jahreshoch genähert. Heute kämen gute Neuigkeiten aus Papua-Neuguinea. Ein Gericht habe in einer Streitfrage zugunsten von Barrick Gold entschieden.Das Nationalgericht von Papua-Neuguinea habe sich mit einer Streitfrage rund um die Porgera Gold Mine beschäftigen müssen. Die Lizenz für die Mine sei bereits im Jahr 1992 erteilt worden, laufe aber am 16. August aus. Natürlich habe Barrick Gold eine Verlängerung beantragt, eine Entscheidung darüber stehe aber noch aus. Das Gericht habe jetzt entschieden, dass Barrick die Mine weiter betreiben dürfe, auch wenn noch keine Entscheidung vorliege.Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, und George Fang, Vice-President von Zijin Mining, dem Joint Venture Partner von Barrick Gold bei dem Projekt, würden sich derzeit in Papua-Neuguinea befinden und mit der Regierung die Verlängerung der Lizenz besprechen. Beide hätten die Entscheidung des Gerichts begrüßt. Diese erlaube es, die Mine auch über den 16. August hinaus zu betreiben und sichere die Kontinuität, die neben der Bevölkerung und den Landownern auch der Regierung zugutekomme. Sie hätten zudem angeführt, dass Porgera einst die größte Mine in Papua-Neuguinea gewesen sei und über 30 Jahre hinweg ein Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung gewesen sei. Zudem sei das Projekt einer der größten Arbeitgeber des Landes.Zweifelsohne sei eine Verlängerung der Lizenz für Barrick wichtig - und es sei derzeit auch nicht wirklich ersichtlich, weshalb diese Lizenz nicht erteilt werden sollte. Barrick habe kaum Skandale in Papua-Neuguinea gehabt, die an die Öffentlichkeit gedrungen seien. Dass Bristow selbst in das Land gereist sei, um mit der Regierung zu verhandeln, sei sicherlich ein wichtiges Zeichen. Porgera werde im laufenden Jahr 240.000 bis 260.000 Unzen zu Gesamtkosten von 985 bis 1.025 Dollar je Unze produzieren. Die Reserven würden sich auf 2,1 Millionen Unzen belaufen, die Ressource noch einmal auf 1,8 Millionen Unzen, was für ein Minenleben von mehr als zehn Jahren spreche.Die Barrick Gold-Aktie selbst bleibt weiter ein Favorit unter den großen Produzenten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: