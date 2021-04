Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,78 EUR +2,75% (06.04.2021, 16:41)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,035 USD +1,96% (06.04.2021, 16:26)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,365 CAD +2,07% (06.04.2021, 16:27)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldmarkt erhole sich weiter. Nachdem die Edelmetalle und auch die Minenaktien die vergangene Woche fester beendet hätten, gehe es auch zum Auftakt in die neue Woche weiter nach oben. Auch die großen Produzenten würden sich von der freundlichen Seite zeigen. Darunter auch die Barrick Gold-Aktie. Es gebe gute Nachrichten aus Papua-Neuguinea.Barrick Gold melde, dass eine Vereinbarung "unmittelbar bevorsteht", um die Porgera Goldmine in Papua-Neuguinea, die seit rund einem Jahr stillgelegt sei, wieder zu eröffnen. Der Konzern berufe sich auf eine Erklärung von Premierminister James Marape. Offensichtlich werde die Mine zu den Bedingungen wiedereröffnet, die schon im Oktober des vergangenen Jahres ausgehandelt worden seien. Demnach werde Papua-Neuguinea eine höhere Beteiligung bekommen und offensichtlich auch an den Gewinnen stärker beteiligt würden. Im vergangenen Jahr sei die Lizenz für den Betrieb der Mine nicht mehr verlängert worden. Damit seien rund 250.000 Unzen Produktion für Barrick Gold weggefallen. Zwar produziere die Mine zwischen 500.000 und 600.000 Unzen pro Jahr. Allerdings betreibe Barrick Gold die Mine in einem Joint-Venture mit Zijin Mining. Die anrechenbare Produktion betrage also rund die Hälfte. Künftig dürfte dann allerdings auch die Regierung einen höheren Anteil erhalten.Für Barrick Gold seien das gute Nachrichten. Zwar seien 250.000 Unzen gemessen an der Konzernproduktion von rund 4,6 bis 5 Mio. Unzen kein riesiger Anteil. Dennoch habe auch die stillgelegte Mine noch Kosten verursacht. Jetzt werde sie wieder Gewinne abwerfen. Der ganze Vorgang sei zäh gewesen, aber letztlich sei es wieder einmal v.a. ums Geld gegangen. Barrick Gold habe damit ein Problem erledigt, dass den Konzern über ein Jahr beschäftigt habe. Die Barrick Gold-Aktie arbeite derweil weiter an einer Bodenbildung.Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: