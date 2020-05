NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,32 USD +0,23% (22.05.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

36,81 CAD (25.05.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis präsentiere sich nach den Verlusten vom Vortag am Dienstag im asiatischen und zum Auftakt in den europäischen Handel fest. Nachdem gestern die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen hätten, würden die Amerikaner heute wieder in den Handel einsteigen. Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe den kanadischen Handel gestern unverändert beendet. Und das, obwohl es eigentlich gute Meldungen seitens des Unternehmens gegeben habe.Nachdem sich Barrick Gold beziehungsweise die Tochter Acacia Mining monatelang im Streit mit der Regierung von Tansania befunden hätten, habe Barrick Gold an dieser Front vor rund vier Monaten eine Einigung erzielen können. Die Nachrichtenagentur Reuters melde, dass nun die ersten Container mit Gold-Konzentrat fertig für den Export seien. "Diejenigen, die verantwortlich für die Ausführung der Gesetze sind, haben ihre Prüfung abgeschlossen und Twiga (eine Tochtergesellschaft Barricks in Tansania (Anm. d. Red.)) wurde die Erlaubnis erteilt, die Container zu exportieren", habe Simon Msanjila, Staatssekretär im Bergbauministerium, gesagt. Barricks-CEO Mark Bristow, der noch im Januar bestätigt habe, dass es sich um Gold im Wert von 260 bis 280 Millionen Dollar handle, das nicht habe exportiert werden können, habe den Export gegenüber Reuters nicht kommentieren wollen. Verständlicherweise möchte man nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf einen so wertvollen Transport lenken.Die Aktie von Barrick Gold konsolidiere derzeit ihren steilen Anstieg der vorangegangenen Wochen. Der Konzern habe aktuell vor allem eine große Baustelle: Die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea. Dort streite sich Barrick Gold und Joint-Venture-Partner Zijin Mining mit der Regierung über die Verlängerung der Minenlizenz. In der kommenden Ausgabe des "Aktionär" wird dieser Streit genauer unter die Lupe genommen, so Markus Bußler. (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,885 EUR -1,44% (26.05.2020, 09:53)